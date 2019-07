Ruim 300 demonstranten gearresteerd in Moskou

De Russische autoriteiten hebben zaterdag meer dan driehonderd mensen opgepakt bij een protest voor het stadhuis van Moskou. De demonstranten eisen dat de verkiezingen voor de gemeenteraad van de stad op 8 september eerlijk verlopen en dat oppositieleden zich verkiesbaar kunnen stellen. Voorafgaand aan het protest werden meerdere prominente oppositieleden opgepakt, melden The Moscow Times en internationale persbureaus.

Volgens een mensenrechtenorganisatie die de politie in de gaten houdt, OVD-Info, zouden er al 317 mensen gearresteerd zijn. De autoriteiten hebben het protest, dat eerder al werd aangekondigd door oppositieleider Aleksej Navalny, illegaal verklaard. Honderden agenten zijn ingezet en op sommige plaatsen slaags geraakt met demonstranten. Navalny werd woensdag voor de zoveelste keer gearresteerd en kan tot dertig dagen cel krijgen.

Tientallen Russische oppositieleden worden geweerd om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zorgt al weken voor protesten in de hoofdstad, waar meer dan 12 miljoen mensen wonen.

Ook vorige week zaterdag gingen duizenden Moskovieten al de straat om te demonstreren tegen het besluit om 57 onafhankelijke kandidaten te weren van deelname aan de verkiezingen. De laatste keer dat er zo’n grote demonstratie plaatsvond was bij de herverkiezingen van president Poetin vorig jaar. Twee jaar geleden demonstreerden zo’n 25.000 tot 30.000 mensen tegen corruptie in Moskou.

De gemeenteraad van Moskou, die 45 zetels heeft, is verantwoordelijk voor een zeer groot gemeentelijk budget - zeker in vergelijking met andere Russische steden - en is grotendeels in handen van regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin. Voor alle zetels kan op 8 september worden gestemd.