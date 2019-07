Koffie en bier

In de zomer verblijven we in Zeeuws-Vlaanderen. ’s Morgens drinken we koffie op een gezellig terras in Sluis. Vooral veel Belgen bezoeken dagelijks dit grensdorp. Op afstand valt duidelijk te zien wie Belgisch is, en wie Nederlands. Nederlanders drinken koffie en thee om 10.30 uur. Belgen drinken op dat tijdstip bier en wijn. Ook de jonge generatie Belgen bestelt naar hartelust Duvel en witte wijn. Naast een wat ouder Belgisch echtpaar komt een jong Nederlands stel te zitten. Ze bestellen bij de ober twee koffie, waarop ik de Belgische madam fluisterend tegen haar man hoor zeggen: „Da’s Ollands hè.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juli 2019