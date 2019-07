Gemeten CO2-uitstoot nieuwe auto’s dit jaar gestegen

De gemeten CO2-uitstoot van verkochte nieuwe auto’s in Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen. Een nieuwe auto stootte per gereden kilometer gemiddeld 117 milligram CO2 uit. Vorig jaar was dit in deze periode vijf milligram minder, blijkt uit cijfers van autobranchevereniging RAI waarover het AD eerder berichtte.

Volgens de branchevereniging is de stijging te wijten aan twee oorzaken. Allereerst wordt gebruik gemaakt van een nieuwe strengere Europese CO2-emissietest, wat tot gevolg heeft dat de CO2-waarde van elke auto hoger uitvalt. Alleen auto’s die volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden, stoten geen CO2 uit. Doordat de CO2-uitstoot van auto’s gekoppeld is aan de aanschafbelasting (BPM), zijn auto’s door de hogere CO2-uitstoot duurder geworden. Daardoor zijn dit jaar veel minder kleinere auto’s verkocht.

Lees ook: Een Tesla rijden is stukken duurder

Daarnaast is de bijtelling veranderd – het percentage van de autowaarde dat bij het inkomen moet worden opgeteld als een zakelijke auto privé wordt gebruikt. Voor auto’s met nul uitstoot (volledig elektrisch of op waterstof rijdende auto’s) geldt een laag bijtellingstarief van vier procent. Alle andere auto’s hebben een tarief van 22 procent. Alleen voor elektrische auto’s geldt de vier procent bijtelling slechts tot 50.000 euro, voor de rest van de cataloguswaarde geldt het hogere bijtellingstarief. Voor een Tesla van een ton scheelt dat per jaar zo’n 6.500 euro.

Door de veranderingen in de bijtelling worden minder zuinige auto’s in de zakelijke markt verkocht en meer zwaardere, blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging. De meeste bezitters van een Tesla rijden een lease-auto via de zakelijke markt. Vorig jaar zijn in Nederland ruim 8.500 Tesla’s verkocht van 100.000 euro of duurder. Dit jaar zijn dat er tot dusver 177, meldt het AD.