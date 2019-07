Etappe 20: aan de voet van de klim

Frans duo in de aanval Twee Fransen zijn in de voet van de klim in de aanval gegaan: Pierre-Luc Périchon en Anthony Turgis pakken een aantal seconden.

In het peloton schuift Kruiswijk wat naar voren. Zijn ploeg moet hem goed positioneren en in het peloton is hard rijden voor Jumbo-Visma het devies. ⚡️ @JumboVismaRoad up the pace at the front of the peloton!

⚡️ L'équipe Jumbo-Visma accélère en tête du peloton !#TDF2019 pic.twitter.com/x5QeX8KeFx — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

Het peloton gaat ook omhoog Daar is het peloton, dat begint ook aan de klim. Het parcours is inmiddels droog. De voorsprong van de kopgroep bedraagt inmiddels twee minuten en 41 seconden. Michal Kwiatkowski aan kop van het peloton. Foto Gonzalo Fuentes/Reuters Egan Bernal in actie. Foto Anne-Christine Poujoulat/AFP

Nog 34 kilometer: de klim begint Inmiddels rijden er inderdaad 29 mannen aan kop. De voorsprong is nog altijd twee minuten. Vanochtend moesten de hagel en modder nog werden weggeveegd om de finish bij Val Thorens vrij te maken. Foto Christian Hartmann/Reuters

Laatste etappe in de Alpen De etappe van vandaag is dus korter en er zijn twee cols geschrapt. Maar de rit naar Val Thorens biedt nog altijd een behoorlijke uitdaging: die gaat ruim 33 kilometer bergop naar de finish. En dan houdt iedereen dus ook nog de adem in voor de weersomstandigheden. Nu rijden de wielrenners in de zon, maar vanochtend hing er nog een dikke mist. Hier wordt de Tour beslist. Waarom is die bergweg naar Val Thorens zo'n beproeving?

Gaatje houdt stand De voorsprong van de zes mannen in de kopgroep bedraagt inmiddels twee minuten op het peloton. De achtervolgers - een groep van 23 - lopen wel in: ze zitten op zo'n elf seconden en kunnen elk moment aansluiten.

Eerste groepje probeert al weg te komen Direct na de start is al een eerste ontsnapping op touw gezet. Zes man rijden nu ruim een minuut voor het peloton: Cort Nielsen, Dylan Teuns, Rui Costa, Alberto Bettiol, Lilian Calmejane en Kévin Van Melsen. Tussen deze kopgroep en het peloton rijdt nog een aantal achtervolgers. 💨 The breakaway is off!

💨 L'échappée est en train de partir !#TDF2019 pic.twitter.com/34LvPnR3kh — Tour de France™ (@LeTour) 27 juli 2019

Zo staat het ervoor in het klassement Bernal rijdt deze laatste Alpenrit dus in het geel. Hoe staat het met de rest van de klassementsrenners? De keuze om de etappe van gisteren eerder af te breken, zorgde bij veel ploegen voor consternatie. Zo had Julian Alaphilippe - tot gisteren op nummer één - juist Bernal willen inlopen in de afdaling. Vlak voor de start van vandaag zijn ook de tijden in het klassement nog aangepast: de achterstand op van Steven Kruijswijk op Egan Bernal is vijf seconden minder geworden. Wat gaat de renner van Jumbo-Visma vandaag doen? Aan de NOS omschrijft ploegleider Merijn Zeeman het plan als een tijdrit: Kruijswijk moet voor de voet van de klim worden afgezet door de sprinters van de ploeg. Daarna is het aan de Nederlandse kopman om „zo hard mogelijk omhoog” te fietsen „en te strijden”. 📣📣📣 Het algemeen klassement is zojuist aangepast. Achterstand van Kruijswijk op Bernal is vijf seconden minder dan gisteravond. 1.23 in plaats van 1.28, aldus de officiële Tour-site. Verschil met Alaphilippe is ook minder geworden: was 0.40 en is nu 0.38. pic.twitter.com/GgBFsBSXMn — Martijn Hendriks (@hendriksmj) 27 juli 2019

De renners zijn vertrokken 🚩 We're off for the neutralised depart from Albertville.

🚩 Le départ fictif est donné, les coureurs sont dans les rues d'Albertville.#TDF2019 pic.twitter.com/R3LYbXG2IT — Tour de France™ (@LeTour) 27 juli 2019

Ingekorte route De etappe van vandaag is kort: 59 kilometer van Albertville naar Val Thorens. De route is flink ingekort, na de geneutraliseerde rit van gisteren en het slechte weer in de Alpen. Vanochtend was het zelfs nog maar de vraag of de renners überhaupt zouden vertrekken, maar het peloton staat toch aan de start. Na de etappe van gisteren, die strandde voor de Montée de Tignes, is in het algemeen klassement wel wat veranderd: Egan Bernal pakte het geel. Hij viel aan op de Col d'Iseran en liet Geraint Thomas en Steven Kruijswijk achter zich. Gistermiddag, toen werd besloten dat het peloton niet verder door kon fietsen, kwam de finish met terugwerkende kracht op de top van de Iseran te liggen - Bernal was daar als eerste overheen. De Colombiaan Egan Bernal- in de gele trui - meldt zich in Albertville. Foto Gonzalo Fuentes/Reuters Vandaag blijft het weer een rol spelen: de organisatie van de Tour blijft de omstandigheden in de gaten houden. Mocht het toch weer te zwaar weer zijn, dan wordt de finish mogelijk weer naar voren gehaald.