Eerste Surinaamse Oranje-speler Humphrey Mijnals overleden (88)

Humphrey Mijnals, de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die uitkwam voor het Nederlands elftal, is overleden. De voetbalbond KNVB heeft zaterdagavond laten weten daarover een bericht te hebben ontvangen. Mijnals is 88 jaar geworden.

Mijnals werd geboren in Suriname en speelde daar voor SV Robinhood, de club waarmee hij viermaal landskampioen werd (in de seizoenen 1953-1956). In 1956 werd hij naar Nederland gehaaldd door USV Elinkwijk, waar hij met enkele andere voetballers van Surinaamse afkomst speelde.

In 1960 debuteerde Mijnals voor de Nederlandse ploeg. In de wedstrijd tegen Bulgarije maakte hij een omhaal in het eigen doelgebied, nadat een doelpoging van Bulgarije van de lat afketste. Mijnals speelde drie interlands voor Oranje. Mede daardoor gold hij volgens de KNVB „als grondlegger en inspirator voor veel voetballers van Surinaamse afkomst, die later in het Nederlands elftal zouden spelen”. Als speler voor Nederland uitte Mijnals kritiek op het selectiebeleid bij Oranje, waarna hij niet meer werd opgeroepen.

Behalve voor de Nederlandse ploeg speelde Mijnals ook meerdere wedstrijden voor Suriname. In Nederland kwam hij ook uit voor de clubs DOS en SC ’t Gooi. In 1999 werd hij gekozen tot Surinaams voetballer van de eeuw. Er werd zaterdagavond, voor aanvang van de wedstrijd tussen Ajax en PSV om de John Cruijff-schaal, kort stilgestaan bij zijn overlijden.