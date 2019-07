Dansvloer stort in bij WK zwemmen, twee doden en een Nederlandse gewonde

In een nachtclub vlak bij het WK zwemmen in de Zuid-Koreaanse stad Gwangju is een dansvloer ingestort. Daarbij zijn twee Zuid-Koreanen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt. De Nederlandse waterpoloster Maud Megens raakte lichtgewond. Er waren ook andere Nederlandse sporters, die in Gwangju zijn voor de wereldkampioenschappen zwemmen, aanwezig in de nachtclub. Zij zijn ongedeerd, meldt de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) zaterdag.

De dansvloer van de drukbezochte discotheek, nabij het atletendorp van het WK Zwemmen, stortte in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.30 uur in. Hoe dat precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. De vloer, op de eerste verdieping, zou zijn bezweken onder een te groot gewicht. Er waren volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meer dan honderd mensen aan het dansen op de vloer. Sommigen van hen vielen met het puin boven op andere mensen die een verdieping lager aan het dansen waren.

Snee in hand

Meerdere mensen kwamen onder het puin vast te zitten. In totaal zijn zeker zeventien mensen gewond geraakt, van wie tien atleten. Naast de Nederlandse Megens raakten twee Amerikaanse sporters gewond, twee uit Nieuw-Zeeland, een uit Italië en een Braziliaan. Het zijn bijna allemaal waterpolospelers. Ook raakten twee Oezbeekse mannen gewond, beiden geen atleten. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn geen van de gewonden er ernstig aan toe. Maud Megens liep een snee op aan haar hand en is naar het ziekenhuis gebracht.

De internationale zwembond FINA zegt in een verklaring de situatie nauwgezet te volgen en waar nodig hulp te verlenen aan de slachtoffers. „FINA betreurt de situatie ten zeerste en doet haar beste wensen toekomen aan alle slachtoffers van dit ongeval.”

Volgens de autoriteiten was een deel van de nachtclub uitgebreid, zonder toestemming van de gemeente. In totaal waren er ongeveer 370 mensen in de club aanwezig toen de vloer instortte. De politie doet nog onderzoek naar het incident.