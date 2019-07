Commissie Soedan: dodental neergeslagen sit-in ligt hoger

Leden van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), een onderdeel van het leger van Soedan, zijn verantwoordelijk voor de vele doden die op 3 juni vielen, toen een demonstratie in hoofdstad Khartoum werd ‘schoongeveegd’. De militairen die deelnamen bij die actie, deden dat echter „op eigen initiatief” - er gold geen officieel bevel. Tot die conclusie is Fatah al-Rahman Saeed gekomen, het hoofd van de onderzoekscommissie die is benoemd door de officier van justitie. Eerder werd de betrokkenheid van de RSF ontkend door hooggeplaatste militairen.

Bij de hardhandige reactie op de betoging kwamen 87 mensen om, stelt de onafhankelijke commissie zaterdag. Dat betekent dat het dodental naar boven zou moeten worden bijgesteld, want tot nu spraken instanties van 61 doden. Het door de commissie genoemde dodental ligt nog altijd flink onder de tellingen van dokters die zich hebben aangesloten bij de betogers.

Voor 3 juni waren al weken protesten bezig: betogers wilden dat het leger de macht zou overdragen aan de burgerbeweging die erin was geslaagd de voormalige president Omar al-Bashir weg te sturen. Op de bewuste maandag werd een sit-in schoongeveegd, waarbij volgens de onderzoekscommissie werd geschoten op de burgers. Dat was officieel tegen de gegeven orders; volgens Saeed „braken leden van de RSF de wet… door de sit-in op te breken. Ze verwijderden barricades, gebruikten traangas en schoten in het wilde weg met kogels, wat de dood en verwonding van demonstranten tot gevolg had.”

Burgerbeweging ontevreden over conclusie

De uitkomst van het onafhankelijke onderzoek leidde zaterdag tot onvrede in de Soedanese hoofdstad en elders, melden onder meer persubureau AP en journalisten van BBC Africa. Zo is niet duidelijk geworden welke militairen daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de acties: in zijn toespraak stelde Saeed dat de RSF-leden die zich op de sit-in stortten, hun bevelen negeerden.

Zo wordt er volgens de demonstranten niemand verantwoordelijkheid opgelegd. De RSF zijn een beruchte tak van het Soedanese leger: veel van de paramilitairen maakten eerder deel uit van de zogeheten Janjaweed.

Ook geloven de betogers niet, zoals wordt geconcludeerd, dat er geen sprake was van seksueel geweld tijdens de actie tegen de betogers. In de dagen na 3 juni traden vrouwen uit de burgerbeweging naar voren, die vertelden te zijn verkracht of aangerand door militairen.

Betogers gaan zaterdag de straat op, na de bekendmaking van de conclusies van de onderzoekscommissie: