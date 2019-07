Brandend land

Terwijl er mensen in Thialf aan het schaatsen waren, ontstonden er tankproblemen op Schiphol. Duizenden reizigers gestrand. Het Radio 1-journaal had het nog net niet over een humanitaire ramp, maar de dienstdoende reporter bediende zich gelukkig al wel van dat opgewonden paniektoontje. De dramatische manier waarop hij het woord ‘veldbedden’ uitsprak was angstaanjagend. Mensen zouden een nacht op zo’n Rode Kruis-bedje moeten liggen. Verschrikkelijk toch? Gelukkig ging het in het gewone nieuwsbulletin over 150 verzopen vluchtelingen in de Middellandse Zee. Dat relativeerde ons nationale leed weer een beetje.

Ik vond de kerosinestoring vooral grappig. Toeristen die voor het mooie weer naar Spanje of Griekenland vliegen en die door een tankstoring een paar uurtjes in de snikhitte moeten wachten. Sjongejonge. Het is wat. En die storing werd misschien wel veroorzaakt door de hitte. En de hitte wordt zo goed als zeker veroorzaakt door het feit dat we met zijn allen veel te veel vliegen. Nog vijf jaar en de Spanjaarden en Grieken komen naar het tropische Zandvoort omdat het bij ons gegarandeerd lekker weer is. Heel Afrika wil om die reden nu al onze kant op. Binnenkort gaan de echt rijken op een cruiseschip naar de smeltende Noordpool om een beetje verkoeling te zoeken. De eerste vlogger met een ijsbeerselfie laat niet lang meer op zich wachten en daarna wil iedereen die kant uit.

Het vrolijkst werd ik woensdagochtend toen ik op de radio onze nationale zeurkousenrubriek Stand.nl hoorde. Daarin mogen allerhande beroepszeikerds hun actuele ongerief in een microfoon blaten. Overbezorgde vakbondstypes hadden het over een verplichte hittestressapp, andere Arbotypes zeverden over warmtepaniekmeters en diep depressieve luisteraars begonnen over omvallende bejaarden. Dat is volgens mij gewoon de natuur. God ruimt op door af en toe de kachel wat hoger te zetten.

Ik zat me ondertussen opperbest te vermaken met het vrolijke beerputnieuws uit de club van Thierry en zijn vroegere boezemvriend Henk de Tank Otten. Die laatste schijnt volgens de hardcore borealen een corrupte graaier te zijn en verduisterd partijgeld in een maîtresse te hebben gepompt. Tsja.

Dat hele Forum maakt op mij sowieso een nogal demente indruk. Je hebt naast die bolle Otten de oude advocaat Theo Hiddema, die als een kleine sjoemelaar een geheel verkeerde woonplaats opgaf zodat hij een grotere reiskostenvergoeding ving. Hij lulde zich daar later niet echt lekker uit. En nu heb je de jonge, frisse, scherpe sekteleider Baudet zelf die op een Thailandreisje met een vriend de creditcard van de zaak misbruikte. Eerst dat Thailand-reisje met een vriend! Ordinairder kan het bijna niet. Volgens mij maken voetbalbestuurders uit de keukenkastjesdivisie dat soort dikke-mannentripjes. Ik dacht zelf dat de moeilijke boeken lezende Thierry minimaal de Platoonse school in Alexandrië zou bezoeken om zich eens lekker te verdiepen in het werk van Hypatia en de neoplatonisten. Het Orakel van Delphi had ook gekund. Maar met een vriend naar Thailand? De meisjes gaan daar wel gemakkelijk liggen en Thierry schijnt dat een goede vrouwelijke eigenschap te vinden. Maar de verkeerde creditcard gebruiken. Niet handig als politicus. Dat zal lekker worden als dit spul ons land ooit gaat besturen.

Al schrijvende aan dit stukje hoor ik op mijn radio mensen op Schiphol nog steeds jammeren over hun verpeste vakantie. Het is na Zeeland 1953 absoluut de grootste nationale ramp. En ik denk ondertussen maar een ding: laten we Schiphol sluiten en met zijn allen weer gewoon gaan doen. Op vakantie naar onze eigen stranden. Dat scheelt tien graden.

Wat we daarna met onze nationale luchthaven moeten doen? Die geven we aan Johanna ter Steege en Liesbeth Colthof. En aan hen vragen we om de verlaten luchthaven te gebruiken voor een prachtig theaterspektakel. Net zo schitterend en sensationeel als Hanna van Hendrik dat ze afgelopen weken met honderden Tukkers in een hangar op het vliegveld Twente hebben gemaakt. Ik was er donderdag bij en het is lang geleden dat ik zo’n mooie avond totaaltheater heb meegemaakt. Toen ik overdonderd het theater uit wankelde dacht ik maar een ding: Hup Twente! Wat was dit goed!

