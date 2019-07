Ajax wint Johan Cruijff Schaal: 2-0 tegen PSV

Ajax heeft zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De kampioen en bekerwinnaar versloeg PSV in Amsterdam met 2-0.

De thuisclub kwam razendsnel op voorsprong: al na 36 seconden opende middenvelder Kasper Dolberg de score. Hij schoot simpel raak, na voorbereidend werk van Joël Veltman en de voorzet van Donny van de Beek. Het is het snelste doelpunt ooit in een wedstijd om de Johan Cruijff Schaal. In het eerste half uur moest PSV het spel aan Ajax laten. De ploeg uit Eindhoven werd zelfs een tweede doelpunt door Dolberg bespaard. Later in de eerste helft meldden spelers van PSV zich vaker op de helft van Ajax, maar die ploeg verdedigde sterk.

In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal werd geëxperimenteerd met het live ‘uitleggen’ van VAR-momenten

In de tweede helft verdubbelde Daley Blind de voorsprong (2-0), met een schot in de kruising. Het doelpunt werd nog eens bekeken via de VAR vanwege een mogelijke overtreding door aanvoerder Dusan Tadic, maar werd wel toegekend.

PSV speelde in het laatste half uur van de wedstrijd met tien man, omdat Sam Lammers geblesseerd raakte toen er al drie keer gewisseld was.

Begin van seizoen

Bij zowel Ajax als PSV begon een aantal toonaangevende spelers op de bank. PSV, dat dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League uitkomt tegen FC Basel, gaf spelers rust. Ajax hield rekening met voetballers die eerder deze zomer nog uitkwamen in de Africa Cup of Copa América.

Tadic liet na afloop van de wedstrijd aan Fox Sports weten: „Dit is een heel belangrijke wedstrijd om te winnen zo aan het begin van het seizoen.” Hij noemde zijn team „hongerig”.