42 Pers en parlement: als stekker en contactdoos

Het wordt gezien als dansen, een tango: aantrekken en afstoten. Politici zijn voor de pers zowel de bron als het onderwerp van onderzoek. Parlementair journalisten Mark Kranenburg, Guus Valk en Rik Rutten vertellen hoe zij ervoor zorgen dat ze niet te klef worden met de bewindvoerders die ze moeten controleren.

