11-jarig Nederlands kind uit Syrië teruggehaald

Een elfjarig meisje met de Nederlandse nationaliteit is vrijdag uit het noordwesten van Syrië teruggehaald naar Nederland. Dat bevestigt het Rode Kruis zondag aan NRC na berichtgeving van de NOS. Waar het meisje nu verblijft, wil de hulporganisatie niet zeggen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon de overdracht zaterdag niet direct aan NRC bevestigen.

Het kind heeft een Nederlandse vader en een niet-Nederlandse moeder. De moeder nam het meisje enkele jaren geleden mee naar Syrië, onduidelijk is of de vrouw zich daar aansloot bij terreurgroep Islamitische Staat. De twee verbleven ten tijde van de repatriëring niet in een Koerdisch detentiekamp, maar zaten in een dorp aan de Turkse grens.

Aangifte van ontvoering

In Nederland deed de vader van het kind aangifte van ontvoering. Hij zocht tevens contact met het Rode Kruis. Via een zusterorganisatie in Turkije werd het meisje teruggehaald. De moeder stemde in met de terugkeer van het kind. De repatriëring werd met medeweten van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd, zegt het Rode Kruis.

Lees ook het commentaar van NRC: Kabinet greep terecht de kans om twee kinderen te repatriëren

Het gebeurt zelden dat de Nederlandse staat actief meewerkt aan het terughalen van kinderen uit voormalig strijdgebied van IS omdat het er onveilig zou zijn. Bovendien vreest men voor aanslagen in Nederland, wanneer familieleden van strijders worden teruggehaald. Vorige maand werden voor het eerst twee Nederlandse weeskinderen uit een Koerdisch kamp overgedragen. De twee jonge wezen werden met behulp van een Franse repatriëringsactie teruggehaald, en vervolgens overgedragen aan een Nederlandse voogd.