Zomertip: houd een dankboek bij

Veel mensen gebruiken de zomer om terug te kijken en plannen te maken voor de komende periode. Verrassend voor mij: een dankbaarheidsdagboek kan je helpen om het deze zomer echt effectief te doen.

Tien jaar geleden las ik er voor het eerst over in The How of Happiness van geluksonderzoeker Sonja Lyubomirsky. Haar research liet zien dat wanneer je regelmatig gericht aandacht besteedt aan de dingen waar je dankbaar voor bent, je daardoor positiever en gelukkiger wordt. Haar advies: houd een gratitude journal bij. Wie gemiddeld eens per week schrijft over waar hij dankbaar voor is, verhoogt daarmee zijn welbevinden.

Een paar jaar later kwam ik het dankbaarheidsdagboek opnieuw tegen. Ik interviewde managementgoeroe John Kotter. Kotter is een beetje een knorrige man die nogal eens uit z’n slof kan schieten. Als interviewer ben je bij zo iemand altijd een beetje op je hoede. Voor je het weet, slaat z’n humeur om en levert het gesprek je niets meer op. Tot mijn verbazing vertelde Kotter mij dat hij al enige maanden een dankbaarheidsdagboek bijhield. En dat hem dat bijzonder goed beviel. Misschien was het hem aangeraden door zijn gezin of zijn therapeut? In elk geval had ik de indruk dat het hielp.

Uiteindelijk ben ik het ook gaan doen. Niet dat ik aanhoudend ongelukkig of continu knorrig ben, maar ik realiseerde me dat veel mooie momenten ongemerkt verdwijnen uit je geheugen. Opschrijven geeft mij dan tenminste het gevoel dat je er iets van bewaart. En het doet meer met je. Je creëert een moment om de mooie dingen in je leven te koesteren.

Minimaal wekelijks noteer ik minstens drie dingen waar ik in de voorgaande dagen blij van werd. Een wandeling met de hond met een van onze dochters. Een concert waar ik bij was met mijn vrouw. Een werkbespreking die zomaar veranderde in een echt goed gesprek.

Terug naar de zomerse bespiegelingen. Wat is de éxtra waarde van zo’n dankbaarheidsdagboek? Het idee kreeg ik van Ernst-Jan Pfauth, van De Correspondent, die ik recent sprak. Twee jaar geleden publiceerde hij een dankbaarheidsdagboek: Dankboek. Dagboek voor een tevredener leven.

Hij schrijft er zo’n vijf keer per week in. Om meer dankbaarheid te ervaren, maar ook om op deze manier telkens weer te ontdekken wat hij echt belangrijk vindt in zijn leven, wat echt voldoening geeft.

Wie opschrijft waar hij dankbaar voor is, verhoogt daarmee zijn welbevinden

Een van de vragen die ik mij stel in rustige periodes van reflectie is: wat vind ik écht waardevol, waar wil ik echt naar streven in mijn werk? Een belangrijke, maar ook intimiderende vraag. Bovendien: hoe weet je of het antwoord dat je vandaag verzint ook volgend jaar nog geldt?

Maar een paar minuten bladeren in je dankbaarheidsdagboek helpt om een realistisch antwoord op deze vraag te formuleren. Je put tenslotte uit je eigen observaties van de afgelopen periode.

Terugbladeren in je eigen dankboek tijdens je vakantie zou zo nog wel eens waardevoller kunnen zijn dan het lezen van het zoveelste boek met adviezen van andere mensen. En heb je nog geen dankboek, dan is de zomer ook een uitstekende tijd om er eentje te starten.

