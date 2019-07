Zeker honderd burgerdoden door luchtaanvallen in regio Idlib

Bij luchtaanvallen in de provincie Idlib zijn de afgelopen tien dagen ten minste 103 burgerslachtoffers gevallen. Onder de slachtoffers van de gebombardeerde scholen, ziekenhuizen en markten zijn onder anderen 26 kinderen. Dat heeft de VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet vrijdag in een verklaring gezegd, meldt persbureau Reuters.

Volgens de diplomaat zijn de aanvallen uitgevoerd door het regeringsleger van president Bashar Al-Assad, dat wordt gesteund door de Russische luchtmacht. Bachelet wijst erop dat de luchtaanvallen overduidelijk op civiele doelen waren gericht. „Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk, gegeven het aanhoudende patroon van de aanvallen, dat de burgers per ongeluk worden getroffen.”

De Syrische regering zegt niet tegen burgers te vechten, maar tegen Syrische rebellen in de regio die hulp krijgen van Turkije. Rusland heeft naar eigen zeggen geen missies in Idlib. In de noordelijke provincie zijn ook islamitische extremisten actief.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat Russische of Syrische vliegtuigen afgelopen week bommen wierpen op een markt en op woonwijken in de stad Maarrat al-Numan. Volgens de VN zijn er tussen eind april en half juni zeker 400 mensen om het leven gekomen bij het geweld in Idlib.

