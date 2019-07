‘We proberen het geloof handen en voeten te geven’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Rachel: „Ja, we hebben een mannenhuishouden. Heel leuk, dat past bij ons. Ik ben wel een ‘stevige moeder’.”

Tjako: „De jongste twee moeten om kwart over acht de deur uit, die gaan nog naar de basisschool.”

Rachel: „Ze komen vaak nog even in bed kletsen, maar daarna gaan ze er zelf als eerste uit.”

Tjako: „Rachel is niet zo van het opstaan, dat mag er wel in, haha.”

Rachel: „Dat komt door die late raadsvergaderingen ’s avonds. Ik ben al mijn hele leven niet goed in vroeg opstaan.”

Tjako: „De jongens smeren zelf brood voor ontbijt en school.”

Rachel: „Dat hebben we vroeg ingevoerd, de jongste was drie geloof ik. Ze helpen hier ook gewoon in het huishouden.”

Tjako: „Twee dagen per week zijn ze de sjaak, dan zijn ze verantwoordelijk voor die dag.”

Rachel: „Vroeger lieten ze hun troep staan. Nu mag hun op de dagen dat ze verantwoordelijk zijn elke vraag om in huis te helpen worden gesteld. Tafel dekken, afruimen, even in de pan roeren, boodschappen uitpakken, zeg het maar.”

Tjako: „Ze weten het ook heel goed van elkaar.”

Rachel: „Dan zeggen ze: ‘Het is niet mijn dag, kun je een glas water pakken? Met ijsklontjes alsjeblieft’.”

Tjako: „Ik breng ze weg naar school, dat is een minuut fietsen.”

Rachel: „Als Tjako terug is, doen we nog een bakkie koffie, dan nemen we de dag even door. We moeten wel manieren vinden om de BV Streefland in de lucht te houden.”

In het kort Foto David Galjaard Rachel Streefland (42) heeft orthopedagogiek gestudeerd en werkte als universitair docent. Nu is ze fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad in Utrecht. Daarnaast heeft ze een eigen consultancybedrijf, Mindthegap. Foto David Galjaard Ze is getrouwd met Tjako Streefland (49). Hij studeerde fiscaal recht in Utrecht en Amsterdam en heeft zijn eigen belastingadvieskantoor in Loosdrecht, Taxpartners. Rachel en Tjako wonen in Utrecht. Samen hebben ze drie zonen: Levi (15), Seth (12) en Sam (9). Ze verdienen samen ongeveer zes keer modaal.

Waanzinnig veel mail

Tjako: „Ik heb met mijn compagnon Tom een eigen belastingadvieskantoor in Loosdrecht, Taxpartners. We worden geregeld gebeld hoe laat we de taxi kunnen leveren, maar we zijn van de taxes.”

Rachel: „Ik ben ooit in het onderwijs begonnen. Ik heb in Rotterdam-Zuid, Kanaleneiland en Overvecht gewerkt, moeilijke wijken. Dat vind ik aantrekkelijk, er moet wel wat te beleven zijn.”

Tjako: „Ik ben vijf, zes jaar lid geweest van de Provinciale Staten, maar ik vond het lastiger te combineren met het ondernemerschap.”

Rachel: „Ik werk overdag op locatie als consultant, daarnaast doe ik raadswerk. Ik krijg daarvoor waanzinnig veel mail, over de inrichting van straten en geluidsoverlast, maar ook over ernstiger zaken als misstanden in de jeugdhulpverlening. Ik vind dat wel lastig. Vorige week sprak iemand me aan op de groeiende groep dak- en thuislozen, vroeg wat we daaraan gingen doen. ‘We hebben daar oog voor en doen er echt wat aan’, zeg ik dan, ‘maar ik kan je niet beloven dat het morgen is opgelost’.”

Tjako: „Betrokken zijn, zonder dat het je helemaal opslokt, is wel ingewikkeld hoor.”

Rachel: „Ik heb de portefeuille mens en samenleving, dat scheelt. Er zitten veel onderwerpen in die mijn hart sneller laten kloppen. Soms zijn wel vier van de vijf avonden ‘politiek’. Meestal komt Tjako me ophalen na een raadsvergadering. Dan kan ik even mijn verhaal doen.”

Tjako: „Vaak is zo’n vergadering heel intensief, dan kan je niet meteen gaan slapen. Ik zit hier ’s avonds nog wat te werken, ga zelf squashen of voetballen in de tuin met de jongens. De oudste is vijftien en wordt ook regelmatig ingezet als kok – dat wil hij zelf, hij gaat naar de hotelschool – en oppas. Maar bij het eten moet er altijd een van ons thuis zijn.”

Rachel: „Ik probeer zo vaak mogelijk om half drie even thuis te zijn, of ze van school te halen.”

Gestolen momenten

Tjako: „Overdag zit ik meestal bij cliënten of op kantoor in Loosdrecht. Maar ik kan altijd dingen uitzoeken en voorbereiden, ’s avonds vanuit huis, zoals bellen met klanten. De meeste klanten kijken toch niet naar kantooruren.”

Rachel: „Het meeste raadswerk bereid ik thuis voor. Op donderdag ben ik de hele dag tot laat op het stadhuis, dan zijn de vergaderingen. Verder ga ik veel naar mensen toe, dat is heel makkelijk. Utrecht is echt een fietsstad, dan heb je meteen je beweging.”

Tjako: „De jongens gaan zelfstandig naar hun sporttrainingen: waterpolo, voetbal.”

Rachel: „Op vrijdag hebben de jongste twee om de beurt drumles, dan gaan wij mee. Wij kunnen dan bijkletsen of een bakkie doen in de buurt.”

Tjako: „Je zoekt een beetje naar dat soort gestolen momenten in de hectiek.”

Tjokvolle kerk

Rachel: „We zijn lid van een kerk, een spannende kerk hier in de stad.”

Tjako: „De Nieuwe Kerk in Utrecht, het is een hele energieke gemeente. Twintig jaar geleden was hij op sterven na dood. Nu zit het beneden en boven helemaal tjokvol.”

Rachel: „De kinderen gaan ook mee naar de dienst op zondagochtend.”

Tjako: „Zolang ze hier wonen, gaan ze gewoon mee.”

Rachel: „We proberen het geloof handen en voeten te geven. Ze helpen bij het koffie schenken. We koken daarnaast wel eens voor een groep van dak- en thuislozen. We wonen hier wel een beetje in een reservaat, dus dan is het nog niet zo gek om ze ook die andere kant mee te geven.”

Tjako: „In het begin dachten ze wel: oeh, waar komen we terecht? Maar dak- en thuislozen zijn vaak gewend een praatje aan te knopen. Vaak zie je ze gezellig kletsen aan de bar.”

Rachel: „De jongste dekt de tafel en dan komt een dame altijd hem helpen. Met haar is heel veel aan de hand. Maar die twee matchen gewoon.”