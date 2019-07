We hebben geboekt dus dan gáán we ook

Ali Belboukhaddaoui en Ada Stoop zijn gestrand bij Hazeldonk. Hun bestelbusje is net APK-gekeurd, maar er moest nog wel iets gefikst worden. Iets met de as. En dat is nu weer kapot. De ANWB is gebeld. Het is rond één uur in de middag en tegen de veertig graden. Dus zitten ze nu onder de openstaande achterklep zo’n beetje in de schaduw. Ada (58) schenkt Marokkaanse thee uit een thermosfles. Ze blijven beiden kalm, al moppert Ali (64) binnensmonds op het prutswerk van de garagehouder.

Als het veertig graden is in Nederland, wie gaat er dan nog op vakantie naar de zon? Nou, Ali en Ada. Ze zijn vanuit Utrecht op weg naar Marokko, naar Beni Mellal. Ali komt er vandaan. Ze hebben er geen moment over gedacht om vanwege het warme weer dichter bij huis te blijven. En dat geldt voor iedereen die stopt bij Verzorgingsplaats Hazeldonk onder Breda, de laatste tank- en rustplaats voor de Belgische grens. „Het is hoogseizoen, hè”, zeggen ze. „Dan kan je niet op de bonnefooi. En eenmaal geboekt betekent gaan.”

Ponypark Slagharen

Hazeldonk heeft een grote parkeerplaats maar nauwelijks schaduw. Er is een restaurantje, een McDonald’s en een Starbucks, aan de achterzijde van het tankstation. Overal draaien airco’s op volle toeren. Alleen rokers staan zo kort mogelijk even buiten.

Als je thuis blijft, mis je het vakantiegevoel, zeggen Olivier Rath (23) en Jorijn Meijer (22). Dat hoort ook bij een ander land, andere taal en – oké, even niet een andere temperatuur. Ze zijn op weg naar Zuid-Frankrijk, Olivier met de auto, Jorijn met de motor. De vader en stiefmoeder van Olivier hebben daar een huis gehuurd, zij komen wat later met Oliviers zusje. Olivier vindt het sowieso niet snel te warm. Van Jorijn mag het koeler. „Op de motor is het heet met dat pak aan.”

Maken ze zich eigenlijk zorgen om de opwarming van de aarde?

„Ik niet”, zegt Olivier.

„Ik wel”, zegt Jorijn. „Het heeft zoveel negatieve effecten, voor de landbouw, de scheepvaart, voor de insecten...”

„Mijn vader is er wel erg mee bezig”, zegt Olivier. „We eten weinig vlees, filter op de douche, wassen op de eco-stand.”

Jorijn: „Bij mij thuis ook.”

Olivier: „Meeloper! Ik rijd het liefst in een Range Rover en vaar op een jacht.” Ze lachen. Tijd om verder te rijden.

Sommigen zijn juist op de vlucht voor de warmte, zoals een Belgisch stel met twee meisjes dat kibbelend over de parkeerplaats draaft van het restaurant naar de airco van de auto. Ze hadden een huisje op Ponypark Slagharen, maar het was niet meer te doen.

Mark (38) en Christel (35) Redelaar zijn met hun zoontjes Kees (4) en Hidde (2) al een dag eerder uit Enkhuizen vertrokken, op weg naar Portugal. „We kregen het huis niet meer koel”, zegt Christel. In Portugal hebben haar ouders een huis op een berg. Door die ligging is het daar koeler dan in de omgeving, haar vader heeft het altijd over een ‘microklimaat’. Én er is een zwembad.

Ze laten hun zoontjes na een McFlurry even spelen in het klimrek. „We gaan rustig aan doen”, zegt Christel. „Het maakt niet uit of we er drie, vier of vijf dagen over doen. Als we het zat zijn, zet ik mijn Booking.com-app aan voor een hotel. En dan heb ik maar één voorwaarde: airco.”

Hidde (2) en Kees (4) gaan naar een huis op een berg in Portugal Foto David van Dam

Elektrische Jaguar

Of Sicco Goede (51) overweegt dichter bij huis op vakantie te gaan vanwege de warmte? „Zij gaan naar Brussel in plaats van naar Faro”, zegt hij behulpzaam, wijzend op de drie jongedames die met hem meereizen; zijn dochter Minke (18) en haar vriendinnen Noa (17) en Julia (18). Dus zij wijzigden hun vakantieplannen vanwege de hitte? Toch niet, hij maakte een grapje. Hun vlucht was omgeboekt na een storing. Ze vertrekken nu niet van Schiphol maar vanaf Brussel. Zijn elektrische Jaguar moet opladen, dus hebben ze even een tussenstop.

Sicco Goede zit het liefst in de schaduw. Maar Minke, Noa en Julia zien totaal niet op tegen de warmte. „Komt wel goed”, zegt Julia. „We zitten aan zee.” De vakantie is al maanden geleden geboekt, maar ook als ze hadden geweten dat het in Nederland zo warm zou worden, waren ze gegaan. Minke: „Het gaat om de sfeer.” Wat ze gaan doen, behalve op het strand liggen? „Feesten?”, zegt Sicco Goede. „Feesten”, zegt Minke. „Zeker nu we nog maar vijf dagen hebben.”

Sicco Goede is met zijn dochter en twee van haar vriendinnen op weg naar vliegveld Zaventem David van Dam

In het restaurantje eten Marc Vandaele (57) en Christine Fransoo (57) een gevulde koek. Zon en feesten willen ze juist vermijden. Vooral Marc is geen „zonneklopper”, 24 graden is meer dan genoeg. Meestal gaan ze lekker koel naar Engeland. Nu waren ze een paar dagen in Den Haag en rijden ze naar huis, in België. Als het warmer wordt, zullen zij hun vakantiebestemming noordelijker zoeken, zegt Marc. „Meer richting Noord-Schotland en de Scandinavische landen.”

„Wij gaan voor de kunst en cultuur”, zegt Fransoo, dus daar hoeft het niet warm voor te zijn. „Liever niet.”

„We zijn wel naar Scheveningen gegaan”, zegt Vandaele. „Vonden we niets. Te druk.”

Fransoo: „Het strand was vol. De zee was vol.”

Vandaele: „Verder vonden we Den Haag heel leuk. Prachtige musea.”

Fransoo: „Alleen het eten was niks.”

Vadaele: „Nee, ik kan zelf nog beter een visje bakken.”

Zij maken zich wel enige zorgen om de steeds hogere temperaturen. Marc nam onlangs deel aan een debat over duurzaamheid in zijn woonplaats Ruiselede. Burgers konden plannen opperen om de gemeente milieuvriendelijker te maken. „Slechts enkele plannen pikten ze op”, zegt Marc. „En die willen de ze dan in 2030 realiseren. Het gaat allemaal veel te traag. Landelijk is dat ook zo: Veel loze woorden van onze politici maar geen krachtige daden.”

De wegenwacht komt en repareert het busje van Ali Belboukhaddaoui en Ada Stoop. Ze kunnen weer verder maar ook zij gaan het heel rustig aan doen. Stoop: „Als we willen stoppen, stoppen we. Als we willen slapen onder een boom, doen we dat.” Ze hebben alles bij zich. Zelfs bevroren Marokkaanse soep die inmiddels zeker ontdooid zal zijn.