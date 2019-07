Traangasproducent stapt na protesten op uit bestuur Whitney Museum

Aanhoudende protesten van kunstenaars hebben ertoe geleid dat een in opspraak geraakte bestuurder van het Whitney Museum of American Art in New York donderdag is opgestapt. Het gaat om vice-voorzitter Warren Kanders, eigenaar van bedrijven die traangas en andere wapens produceren.

Kanders schreef in een brief aan de overige bestuurders dat de campagne van aantijgingen tegen hem en zijn bedrijf het werk van het Whitney ondermijnt. „Ik werd bestuurder om het museum te helpen bloeien. Ik wil geen rol spelen, hoe onbedoeld ook, in de neergang van het museum.”

The New York Times, die het nieuws donderdag bekendmaakte, meldt niet te weten of Kander onder druk is gezet om op te stappen. In zijn afscheidsbrief richt de ondernemer zich nadrukkelijk tot zijn collega-bestuurders: „Ik hoop dat u de verantwoordelijkheid op zich neemt die uw positie u schenkt en het leiderschap toont om de integriteit van dit museum te behouden.”

Kanders was al dertien jaar bestuurder van het Whitney en doneerde volgens The New York Times meer dan 10 miljoen dollar aan het museum. Zijn vrouw Allison, die deel uitmaakte van een museumcommissie, is gelijk met haar man opgestapt.

De campagne tegen Kanders begon in november toen de Amerikaanse kunstwebsite Hyperallergic onthulde dat traangas afkomstig van Kanders bedrijf Safariland door politie en het leger was gebruikt tegen migranten bij de grens met Mexico. In een klimaat waarin de „giftige filantropie” van de Sackler-familie, die als eigenaar van een farmaceutisch bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de verslaving van veel Amerikanen aan pijnstillers, liggen museumbestuurders in de VS onder een vergrootglas.

‘The Tear Gas Biennial’

Bij het Whitney werd de afgelopen maanden diverse malen geprotesteerd tegen Kanders. En op de site van het prestigieuze tijdschrift Artforum verscheen 18 juli een essay waarin drie auteurs de Whitney Biennal, een tweejaarlijkse overzichtstentoonstelling van hedendaagse Amerikaanse kunst, afficheerden als ‘The Tear Gas Biennial’. De auteurs schreven: „We hebben gehoord dat het onmogelijk zou zijn om Kanders te verwijderen; alles is onmogelijk voordat het gebeurt.”

Direct na die publicatie verzochten acht kunstenaars het museum om hun werk uit de Whitney Biennial te verwijderen. Het museum zei dat verzoek te zullen honoreren.

Na het vertrek van Kander maakte het Whitney donderdag bekend dat het werk van de kunstenaars in de tentoonstelling te zien blijft.