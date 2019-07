Tweede Alpenetappe begonnen, Tourfavoriet Pinot stapt af

86km te gaan - Pinot stapt af

Snikkend zet Thibaut Pinot zijn fiets in de berm. Hij stapt in de ploegleidersauto van Groupama-FDJ. De Fransman, vorige week nog etappewinnaar op de Tourmalet, ligt uit de Tour, die daarmee de nummer vijf in het algemeen klassement en een van de grote kanshebbers voor de eindzege verliest. Of Pinot last had van een wespensteek of toch een knieblessure, is nog niet duidelijk.