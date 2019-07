Aanval overleefd

Een man wordt levend onder het puin vandaan gehaald na een bombardement op Maaret al-Numan in de Syrische provincie Idlib. De oorlog in Syrië woedt onverminderd door. Met Russische luchtsteun probeert het Syrische regeringsleger Idlib, een van de laatst overgebleven rebellenbolwerken, volledig in handen te krijgen. Bij luchtaanvallen op de provincies Idlib, Aleppo en Hama kwamen donderdag volgens hulpverleners ten minste tien burgers om het leven, zo meldt persbureau AP. Volgens de VN zijn er tussen eind april en 14 juli zeker 400 mensen bij het geweld gedood.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 26 juli 2019