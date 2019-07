Spelen met kleuren

Bij het kiezen van verf zijn er meer aspecten van belang dan alleen de kleur (Engels: hue). Zo zijn verven die uit één pigment zijn opgebouwd het helderst en het best mengbaar. De toonwaarde (value) bepaalt hoe licht of donker een kleur is. De intensiteit of verzadiging (chroma of saturation) gaat over hoe helder, intens, zwak of troebel de kleur is. De kleurkracht zegt iets over hoeveel verf nodig is om een krachtige oplossing te maken. De transparantie bepaalt de dekkingskracht. Een penetrerende (staining) verf zal makkelijk in het papier trekken en niet meer weg te wassen zijn. Dat komt vooral voor bij fijne pigmenten, in tegenstelling tot grove pigmenten (vaak opake kleuren) die bovenop het papier blijven liggen. En er is de korreligheid van verf (granulation). Op de verpakking staat veel informatie over onder andere het pigmentnummer, de transparantie, de penetratie en lichtechtheid.

Opdracht Ga eens met kleur spelen. Meng een oranje met een geel en een paar roden, groen met geel en een paar blauwen, paars met blauw en wat roden. Maak allerlei combinaties en schrijf erbij welke je hebt gebruikt. Bewaar ze om later nog eens te bekijken. Zie hoe sommige kleuren korrelig opdrogen (granuleren). Merk dat waterverf vaak lichter opdroogt dan je verwacht. Zie hoe phthalo blauw met het ene rood (peryleen maroon) een donkere, warme kleur maakt, terwijl het met een ander rood (cadmium rood) koeler en grijzer is. Merk hoe gemakkelijk ultramarijn uit de penseel vloeit en hoe stug ceruleum. Kortom, speel met je kleuren en leer ze kennen.

Speel eens met de combinatie gebrande sienna en ultramarijn (zie boven). Dat is een bekende combinatie om grijzen te maken die je warmer kan maken met extra gebrande sienna en koeler door er wat ultramarijn bij te doen. Ook met andere complementaire kleuren kun je mooie, vibrerende grijzen maken.

