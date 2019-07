Metershoge masten en obscure polka’s: het leven van de zendpiraat

Je zit in de auto en opeens dringt er een Duitse schlager of vrolijk stampende polka je autoradio binnen. Dikke kans dat je een illegale zender oppikt. Tientallen, vooral jonge, mannen die inbreken op de ether met hun zelfgebouwde masten van soms tientallen meters hoog. De sport: uit handen blijven van de inspecteurs die op ze jagen. Voor onze laatste aflevering van dit seizoen, dook Freek Schravesande in de wereld… van de zendpiraten.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen

Montage: Jan Paul de Bondt