Leo Koppelmans (96): ‘In mijn sauna mag alles, ik hou niet van verboden’

Naam: Leo Koppelmans (96) Woonplaats: Bergeijk Burgerlijke staat: weduwnaar Was: uitvinder van huishoudelijk gereedschap

Strandfotograaf

„We hebben eerst vijf jaar in Australië gewoond, mijn vrouw en ik. Net na ons trouwen in 1947 vertrokken we met de boot, zeven weken over zee. Daar vond ik werk in een staalfabriek, later werd ik strandfotograaf, de mensen hadden in die tijd zelf nog geen fototoestel. Ik drukte af, gaf ze een bonnetje en dan konden ze in de dorpswinkel de foto komen halen. Als het aan mij had gelegen, woonde ik daar nog, maar mijn vrouw werd ziek. Tja, wat mankeerde ze, van alles. Op doktersadvies zijn we terug gegaan naar Nederland. Daar leg je je dan bij neer.”

Sauna Aquarius

„Achter het huis had ik voorheen een fabriek waar de onderdelen werden gemaakt voor de apparaten waarop ik patent had, hoofdzakelijk huishoudelijk gereedschap. Toen die ruimte vrijkwam, 46 jaar geleden, heb ik er zelf een privé-sauna in gebouwd. Ik was een liefhebber. Een masseuse die me aan mijn heup hielp, was er ooit over begonnen en ik ben dat eens gaan proberen. In Keulen zat er één, in Hilversum, eentje in Eindhoven.”

Drempelvrees

Mensen hebben drempelvrees, die hebben geen behoefte om in hun blootje met vijftig, zestig man in een ruimte te zitten. Dat is de kracht van mijn sauna, je zit er helemaal privé. Er is een dompelbad, een Turkse stoomcabine, een massagebed en bubbelbad, en als je op de servicebel drukt, kom ik brengen wat je nodig hebt. Koffie, koude dranken, een portie bitterballen. Mijn vrouw had niks met sauna’s, die was het niet met mijn plannen eens. Daarom heb ik het zo ingericht dat gasten via de garage binnenkomen en vertrekken, hier in huis heb je er geen last van.”

Moslims

„De eerste jaren gingen er weken voorbij dat er niemand kwam, ook de buurt vond dat hele saunagebeuren maar gek. Nu heb ik gasten die maandelijks of wekelijks komen, en daar dan weer de kinderen en kleinkinderen van. Voor 34,50 per persoon heb je tweeënhalf uur sauna, tussentijds wordt er schoongemaakt door werknemers hier uit het dorp. Gasten komen met z’n vieren of zessen, stelletjes, groepjes mannen, veel moslims ook. Ze zullen wel een feestje bouwen. Wat gasten hier doen, moeten ze zelf weten, ik heb nergens moeite mee. De ruimte is afgesloten, ieder kan z’n eigen muziek en dvd’s draaien, roken mag. Ik hou niet zo van verboden.”

Mesdag

„Dat is een replica van Rembrandt, dit is een Mesdag-kopie. Zelf geschilderd, zonder ooit een dag tekenles te volgen. Ik denk dat ik honderd van dergelijke schilderijen heb verkocht. Mijn ogen zijn niet goed meer, dwars door mijn blikveld loopt een streep, dus dan houdt het op. Mijn rijbewijs heb ik ook al ingeleverd. Verder mankeer ik weinig tot niks. Wekelijks zit ik in de sauna, mijn dokter zegt dat ik dat moet volhouden zolang het kan.”

