‘Laat het ouder worden rustig op je afkomen’

In

‘Wat je vaak ziet bij mannen en vrouwen op leeftijd, is dat ze grijs of beige gaan dragen. In de verte zie je nauwelijks meer waar de kleding ophoudt en de mens begint. Dat vind ik jammer. Ja, je hebt misschien niet meer een geweldig figuur waarop alles goed staat. Je moet iets meer moeite doen. Maar met rimpels en grijs haar ben je toch niet meteen afgeschreven?

„Via mijn dochters kende ik straatmodeblog The Sartorialist. Daarop zie je hoe jonge mensen op straat hun eigen ideeën toevoegen aan wat er op de catwalk te zien is. Ik dacht: ‘wij vijftigplussers zijn er ook nog!’ Ik besloot een fotografiecursus te volgen, bouwde een blog en ging aan de slag. Toen ik zes jaar geleden boventallig werd verklaard bij het tijdschrift waar ik werkte, besloot ik fulltime voor mijn blog te gaan. Vroeger was je echt oud als je boven de zestig was, maar ik moet er niet aan denken om niets te doen.

„Ik fotografeer oudere mensen op straat met een eigen smaak en gevoel voor stijl, die iets meer durven dan de doorsnee persoon. Ouderen die kleur blijven dragen en zich onderscheiden. Aan mijn blog verdien ik niet, omdat ik er geen advertenties op wil. Ook doe ik geen gesponsorde posts op Instagram, dan verkoop je huid en haar voor weinig geld. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk blijven en wil juist laten zien dat je niet elke dag iets nieuws hoeft te kopen. Wel verdien ik zijdelings met fotoreportages voor bladen. Ook ben ik bezig met een boek over stijl.”

Netto-inkomen: 1.970 euro (AOW, pensioen en inkomsten fotografie) Vaste lasten: woonlasten (850 euro, betaald van gezamenlijke rekening), boodschappen (400 euro, gedeeld), verzekeringen (110 euro), mobiel/internet/tv (35 euro), trein (30 euro), abonnementen (tijdschriften, 40 euro), goede doelen (15 euro), sporten (40 euro), kleding (200 euro), beauty en wellness (80 euro), horeca (100 euro), website hosting en onderhoud (40 euro) Sparen: 150 euro Laatste grote aankoop: camera en lens (3.000 euro)

Uit

‘Ik ben sober opgevoed in een gezin van acht, mijn moeder was weduwe. Daardoor ben ik vroeg zelfstandig geworden. Alle luxe die je dan later krijgt, is échte luxe. Hoewel mijn man meer verdiende, heb ik er altijd voor gezorgd dat ik niet afhankelijk werd.

„Qua kleding is Dries van Noten mijn favoriete ontwerper. Zijn stoffen zijn zo geweldig, die zijn tien jaar later nog even mooi. Ik koop vaak tweedehands en probeer mij altijd voor te stellen waar ik een nieuw kledingstuk mee kan combineren. Eén keer per jaar ga ik alleen naar fashion week in een buitenlandse stad om te fotograferen. Ik ben al in Parijs, Milaan en New York geweest.

„Angst om ouder te worden heb ik niet. Je kunt het proberen tegen te houden door je gezicht strak te trekken met cosmetische chirurgie, maar je handen en nek verraden toch je echte leeftijd. Je moet niet te somber zijn en genieten van het nu. Komt tijd, komt raad. Probeer in goede conditie te blijven, heb er vrede mee en laat het ouder worden rustig op je afkomen.”