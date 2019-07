Kabinet trekt 6 miljoen uit voor verbeteren nationale parken

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) trekt eenmalig 6 miljoen euro uit voor de verbetering van de nationale parken. Dat schrijft ze vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het geld is bedoeld om de kwaliteit van de natuurgebieden te verhogen, de samenleving meer bij de parken te betrekken en de „marktpositie” van de parken beter te maken. In haar brief noemt Schouten de parken „de pronkstukken van onze natuur” die „onze aandacht en bescherming” verdienen.

Eigen bijdrage

De 6 miljoen euro komt volgend jaar beschikbaar en is te gebruiken tot en met 2022. Het is de bedoeling dat de provincies en de gemeenten het geld aanvullen. Schouten schrijft niet hoeveel zij dan moeten bijdragen.

Nederland telt 21 nationale parken waaronder Schiermonikkoog, de Biesbosch en de Hoge Veluwe. Vorig jaar kreeg Nieuw Land in Flevoland, dat onder meer de Oostvaardersplassen en het Markermeer omvat, de status van nationaal park.