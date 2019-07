Jong en chaotisch, maar op de atletiekbaan geordend en snel

Toekomst Talenten met mondiale potentie

Is er sprake van een Dafne Schippers-effect, weldoordacht beleid of een toevallige samenloop van omstandigheden? Feit is dat Nederland een bijzondere lichting jong atletiektalent rijk is, vooral in de leeftijdscategorie tot 20 jaar. N’Ketia Seedo en Femke Bol, twee atleten met internationale potentie, vertellen hun verhaal. Seedo is op sprintnummers sneller dan Schippers als zestienjarige was en Bol verslaat in haar derde race op de 400 meter horden de Europees kampioen.

Ontspannen loopt N’Ketia Seedo in trainingspak op het terrein van atletiekvereniging U-Track. Dreads over haar schouders, zelfverzekerde blik. Hier is ze thuis. Kilometers heeft de zestienjarige Seedo afgelegd op de 400-meterbaan aan de Mytylweg in Utrecht-Oost. Zelfs met haar ogen dicht zou de sprinter hier honderd keer identiek uit de startblokken kunnen schieten.

De start is haar wapen. Vier keer per week traint de jonge atlete bij U-Track onder leiding van Juul Acton, de Surinaamse kampioenenmaker, die in een ver verleden ook Dafne Schippers onder zijn hoede had.

Eén dag per week staat volledig in het teken van de start. „Op dat onderdeel komen haar kracht en explosiviteit het best tot hun recht”, zegt Acton. Kwaliteiten die in haar DNA zitten.

Lees ook ons interview met het andere grote atletiektalent, Femke Bol: „Het voelt als een overwinning als ik door de verzuring loop.”

Het was ook Acton die de atlete in Seedo herkende, bij een atletiekdag voor buitenschoolse opvang. Toen nog klein, maar al ontzettend rap. Haar motoriek verraadde haar sprinttalent. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. „Juul doet alles voor me”, vertelt Seedo. „Hij haalt me op voor de training, brengt me thuis en heeft zelfs de sleutel van ons huis. Die van mij ben ik altijd kwijt of vergeten. Ik ben namelijk best wel chaotisch.”

Hoe anders is dat tussen de witte lijnen, daar is altijd de focus. Nadenken hoeft niet, ze loopt op de automatische piloot. Een routineklus die vaker wel dan niet resulteert in een eerste plaats.

Al sinds haar elfde domineert Seedo de korte sprintafstanden op nationale kampioenschappen, in haar leeftijdscategorie, maar soms ook in een categorie daarboven. Ze is nu al sneller dan de meeste oudere meisjes. Een verklaring daarvoor heeft ze niet. „Ik houd me met mezelf bezig en doe gewoon mijn ding.”

Meeste aandacht

Seedo presenteerde zich dit jaar voor het eerst aan het grote publiek op de 60 meter bij de NK Indoor in Apeldoorn. Met een tijd van 7,37 seconden pakte ze brons, als vijftienjarige tussen gearriveerde sprinters. Dafne Schippers bleef haar negenhonderdste van een seconde voor en werd kampioen, maar veel aandacht ging uit naar het nieuwe loopwonder. Seedo’s tijd was een nationaal jeugdrecord, sneller dan Schippers ooit liep als junior.

Haar prestaties brengen veel teweeg, ook in haar tienerleven. Journalisten, fans, allemaal willen ze sindsdien wat van haar. „Dat vind ik juist leuk”, zegt Seedo. De extra aandacht is even wennen, maar levert naar haar zeggen geen extra druk op. „Wel let ik beter op wat ik post op Instagram.”

Vastberaden is ze volgens haar moeder. Een echte doorzetter. Toch kriebelt het nog wel als ze aan de start staat van een groot toernooi. „Gezonde spanning”, noemt Seedo het. Maar als het startschot klinkt gaat de blik recht vooruit.

Met mooie resultaten tot gevolg. Na twee betrekkelijk eenvoudige gouden medailles op de 100 en 200 meter bij de NK voor junioren eind juni, volgde vorige week zilver op de 100 meter bij de EK onder 20 in Zweden, haar eerste internationale toernooi. „Toen voelde ik hoe serieus het allemaal wordt”, zegt de in Paramaribo geboren Seedo. Als veruit de jongste finaliste miste ze op een haar na goud.

Progressie

Haar progressie vertoont een scherpe lijn omhoog. Hoeveel rek zit er nog in? Seedo denkt dat ze nog veel sneller kan. „Ik heb niet het idee dat ik maximaal train. Tot nu toe teer ik vooral op mijn talent, maar ik kan nog harder.”

Seedo wil hogerop. Om die reden verhuist ze in september naar sportcentrum Papendal, waar de sprinter haar carrière in de nationale selectie voortzet onder talentcoach Rogier Ummels; voor het eerst weg onder de vleugels van trainer Acton.

Daar, in die nieuwe, professionele omgeving, wil Seedo nieuwe stappen zetten op weg naar de mondiale sprinttop. Maar eerst mag ze deze vrijdag bij de NK in Den Haag laten zien wat ze waard is. Dan loopt ze op de 100 meter tegen de snelste vrouwen van Nederland.

Seedo heeft het in zich om ze allemaal de hielen te laten zien. En als dat nu niet lukt, dan toch zeker later.