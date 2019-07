Gevoelige gegevens inwoners Hellevoetsluis jarenlang op gemeentesite

Op de gemeentesite van Hellevoetsluis is jarenlang gevoelige informatie over inwoners van de gemeente inzichtelijk geweest. Dat bevestigt de Zuid-Hollandse gemeente donderdag, na berichtgeving van RTL Nieuws. De gegevens stonden in documenten die waren te vinden via Google.

Volgens RTL bevat een deel van de 21.000 documenten gegevens als telefoonnummers, burgerservicenummers en huisadressen van inwoners. Het is niet bekend welk deel van de gelekte documenten gevoelige informatie bevatte, en om hoeveel individuen het gaat.

De betreffende pagina van de gemeente was sinds 2001 in gebruik en diende om raadsadviezen en -besluiten te delen. Ambtenaren hadden de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan de adviezen; in een aantal gevallen werden bijlagen met gevoelige informatie toegevoegd. De documenten waren al die tijd vindbaar.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de betreffende site direct offline is gehaald na de melding van RTL Nieuws. „We vinden het momenteel belangrijker dat de gevoelige informatie niet vindbaar is, dan dat men de raadsadviezen kan inzien.” Het is de bedoeling dat de oorspronkelijke documenten, na screening op gevoelige informatie, weer online komen. Er is melding van het datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.