Er zat meer in, maar dit was overmacht

Als Steven Kruijswijk in de afdaling van de Col d’Iseran tot stoppen wordt gemaand omdat een paar kilometer voor hem een modderstroom over de weg is uitgestort na hevige regenval en hagel, is de verwarring groot. „Stoppen, wat stoppen?” Hij zit perfect in de race.

Want een paar minuten geleden, onderweg naar de top, was hij het die met een versnelling van Geraint Thomas mee kon, en even later zelfs nog door kon versnellen. Egan Bernal moest hij laten gaan, die was net als donderdag een maatje te groot voor hem. Maar als hij dit tempo kon vasthouden en met een klein groepje naar de voet van de slotklim naar skioord Tignes kon rijden, kreeg hij een uitgelezen mogelijkheid om een krakende Julian Alaphilippe op nog grotere achterstand te rijden, en weer terug het podium op te klimmen. Maar de wedstrijdjury besluit de negentiende etappe van deze Tour te staken, en de tijden op de top van de Iseran als etappeuitslag te nemen. Op die top heeft Kruijswijk de Fransman, al veertien dagen in het geel, op 1.07 minuut gezet. Hij komt nog veertig tellen tekort voor het podium in Parijs. Had hij mogen doorrijden tot Tignes, dan had hij die misschien al gepakt. Extra wrang: hij verkende de klim waar hij nu niet mag rijden voorafgaand aan de Tour liefst acht keer. Dáár zou hij toeslaan.

En dus neemt Kruijswijk teleurgesteld plaats op een ijzeren trappetje achterin de materiaaltruck van zijn ploeg, ruim een uur nadat de beelden van een onbegaanbare afdaling de wereld over gingen. Nu hij die beelden gezien heeft, snapt hij dat de wedstrijdjury geen ander besluit heeft kunnen nemen. Neemt niet weg dat hij voelt dat er meer in had gezeten, hadden de weergoden hem niet dwarsgezeten. Hij heeft er nog het meest de pest over in dat hij niet eerder hoorde dat de wedstrijd op de top geneutraliseerd zou worden. „Natuurlijk rijd ik vol op de Iseran, maar niet met de wetenschap dat daar de streep ligt. Dat zijn extra secondes die Bernal daar pakt en die ik niet pak op Alaphilippe of Landa, en dat is zonde.”

Hij voelde zich goed tijdens de rit, en er lag ook een duidelijk plan om tijd te gaan pakken met zijn Belgische ploegmaat Laurens De Plus die vanuit de vroege vlucht op hem wachtte. Ze hadden zich samen de Iseran af kunnen storten en ten aanval kunnen trekken op de klim naar Tignes. Hij had er de benen voor. „Dan is het jammer dat de rit wordt gestaakt, want ik denk dat er wel wat meer in had gezeten. Maar de keuze om te stoppen is totaal terecht.”

‘Bizarre Tour’

Bij de ploegleiding van Jumbo-Visma is de teleurstelling ook voelbaar. Ze weten hoe goed Steven Kruijswijk op dit moment is, en dat het podium in Parijs echt tot de mogelijkheden behoort. Zeker toen Thibaut Pinot eerder op vrijdag moest opgeven met een spierscheur. Ploegleider Frans Maassen: „We wilden Bernal binnen schot houden en Alaphilippe op achterstand zetten. Dat was het doel. Maar dit was overmacht.” En ploegleider Merijn Zeeman: „Dit is weer een nieuw hoofdstuk in de bizarre Tour. Steven heeft niet voluit naar de top gereden, en Bernal duidelijk wel. Dus voor ons was dit geen gunstig scenario. Het wordt nog een spektakel, en we gaan all-in om op het podium te komen.”

Er komt namelijk nog een bergetappe, die vrijdagavond opnieuw vanwege slecht weer werd ingekort tot 59 kilometer. Naar skioord Val Thorens zal er gevochten worden voor iedere seconde – het is de enige klim van de dag. Kruijswijk zegt die rit met vertrouwen tegemoet te zien. „Dit is nog niet het einde.”