Eigen Huis: vraag te hoge kadasterkosten terug van notaris

Vereniging Eigen Huis roept huizenbezitters die de afgelopen jaren een woning kochten of verkochten op bij hun notaris na te gaan of zij niet te hoge kadasterkosten hebben betaald. Notarissen hebben klanten jarenlang te hoge tarieven gevraagd door de korting die zij van het Kadaster kregen in eigen zak te steken. Dat mag niet, zo oordeelde de tuchtrechter vorig jaar. Zij zijn verplicht de korting door te geven aan hun klanten.

De praktijk werd volgens de tuchtrechter „breed toegepast” en was „geenszins ongebruikelijk”. Het betreft de kadastertarieven voor inschrijven van een nieuwe hypotheek- en koopakte, en doorhalen van een oude hypotheekinschrijving.

De tuchtzaak kwam afgelopen februari naar buiten via een reconstructie van NRC. Twee vrienden ontdekten dat hun notaris de korting in eigen zak stak en stapten vervolgens naar de rechter. Het is onbekend hoe wijdverbreid de onjuiste declaratiepraktijk is.

Lees meer over hoe de zaak aan het licht kwam

Vereniging Eigen Huis heeft een modelbrief opgesteld die huizenbezitters naar hun notaris kunnen sturen om te vragen of de juiste bedragen in rekening zijn gebracht. De brief bevat ook een verzoek om eventueel te veel in rekening gebrachte bedragen terug te betalen.

‘Kritische zelfreflectie’

„Dit misleidende declaratiegedrag tast het aanzien van de gehele beroepsgroep aan”, stelt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, in een persbericht. „Juist het notariaat zou een baken moeten zijn van betrouwbaarheid en integriteit. Notarissen kunnen deze schandvlek alleen wegnemen als alle notarissen die kortingen voor zichzelf hielden, deze aan hun cliënten terugbetalen.”

Op Kamervragen van PvdA en SP naar aanleiding van de NRC-berichtgeving antwoordde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) in maart dat hij geen aanleiding zag in te grijpen. Hij prees de „kritische zelfreflectie” van notarissenorganisatie KNB die het onderwerp volgens de minister „indringend” met haar leden had besproken.

De KNB riep notarissen eerder op klanten waar mogelijk te compenseren en stelde, in tegenstelling tot de tuchtrechter, dat de foute declaratiepraktijk niet wijdverbreid was.

Vereniging Eigen Huis zegt aanwijzingen te hebben dat de praktijk van het in rekening brengen van te hoge kadasterkosten bij sommige notariskantoren voortduurt.