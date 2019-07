De Argentijnse kunstenaar Leandro Erlich maakte een tentoonstelling genaamd 'The Confines of the Great Void' (De Grenzen van de Grote Leegte) in het CAFA museum in Beijing. Erlich maakte al vaker interactieve tentoonstellingen, waarbij bezoekers zelf moeten uitvinden wat het idee van de kunstenaar erachter is.

Foto Wang Zhao / AFP