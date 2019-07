Britten beboeten Russische nieuwszender om gebrek aan objectiviteit

De Russische internationale nieuwszender RT heeft in het Verenigd Koninkrijk een fikse boete gekregen. De berichtgeving in een aantal programma’s op de Britse tv was niet objectief genoeg, oordeelde de Britse communicatiewaakhond Ofcom vrijdag. RT moet nu 200.000 pond (223.000 euro) betalen en in een uitzending aandacht besteden aan de berisping door Ofcom.

RT, voorheen bekend als Russia Today, zond de programma’s in kwestie uit in maart en april vorig jaar. De shows - zeven in totaal - gingen over kwesties als de vergiftiging van de dubbelspion Sergej Skripal in Salisbury en de oorlog in Syrië.

In een programma ontkende een RT-presentator Russische betrokkenheid bij de gifaanval op Skripal. De Britse geheime diensten zeggen bewijs te hebben dat Moskou opdracht gaf Skripal, die de vergiftiging overleefde, te vermoorden. Rusland ontkent dat. Een andere show bracht een uitermate pro-Russisch standpunt over Syrië naar voren, zonder daar andere zienswijzen tegenover te zetten.

Volgens Ofcom was er sprake van „serieuze” overtredingen van de regels op het gebied van objectiviteit. „We maakten ons met name zorgen omdat ze in relatief korte tijd zo vaak de regels braken”, aldus de toezichthouder. Ofcom had de mogelijkheid om de licentie van RT af te pakken, maar deed dat niet. Nadien ging de zender volgens Ofcom namelijk niet meer in de fout.

‘Anti-Russische campagne’

Rusland heeft boos gereageerd op de boete, die volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken past in een „anti-Russische campagne”. „Britse media die in Rusland actief zijn, moeten zich voorbereiden op consequenties”, aldus het ministerie. Moskou wijst op diverse berichten over Rusland van media als de BBC en The Guardian, die ook niet objectief zouden zijn. Een woordvoerder van RT noemt de boete tegenover persbureau Reuters „erg verkeerd”.

Nieuwszender RT is volgens Moskou bedoeld om Westerse tv-kijkers kennis te laten maken met de Russische kijk op de wereld. Het station moet concurreren met grote Britse en Amerikaanse nieuwszenders zoals CNN en de BBC, die hun publiek volgens de Russen een gekleurd wereldbeeld voorschotelen. RT op zijn beurt krijgt vaak de kritiek dat het Kremlin-propaganda verspreidt om zo het vertrouwen in de media te ondermijnen.