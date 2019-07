British Airways hervat vluchten op Caïro

British Airways vliegt vanaf vrijdag weer naar en vanaf de Egyptische hoofdstad Caïro. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij donderdagavond bekendgemaakt, meldt The Guardian. British Airways schortte afgelopen zaterdag plotseling alle vluchten van en naar Caïro op, vanwege niet nader verklaarde veiligheidsrisico’s.

Een woordvoerder van de Britse luchtvaartmaatschappij zegt tegen de Britse krant dat de afgelopen dagen een „grondige analyse” is uitgevoerd over de veiligheid op de luchthaven van Caïro. Op basis daarvan besloot British Airways de vluchten weer te hervatten. De maatschappij zegt niets over de aard van de mogelijke risico’s, maar benadrukt dat de „veiligheid van onze klanten en crew de prioriteit heeft”.

Ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schortte vluchten naar Caïro vorige week op. Dit duurde echter maar een dag, zondag vlogen de toestellen van Lufthansa weer naar Egypte. Ook deze maatschappij heeft niet toegelicht waarom zij het nodig achtte de vluchten te annuleren.

Volgens het Britse reisadvies, uitgegeven door de overheid, bestaat er in Egypte een „verhoogd risico op terrorisme gericht op de luchtvaart”. Om deze reden zouden er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen bij vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en het Noord-Afrikaanse land. Het is onduidelijk sinds wanneer dit advies geldt.