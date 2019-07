Bloemenwinkel

„Ik wil graag een mooie bos met eenentwintig rozen en lelies kopen. Mijn vrouw en ik zijn vandaag eenentwintig jaar bij elkaar, vandaar”, zegt de klant. De verkoopster reageert enthousiast. „Wat leuk! Daar maken we een mooie bos van. Weet u al wat u gaat zeggen als u haar deze bloemen geeft?”

„Schuin afsnijden.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl