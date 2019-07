Beslissende Touretappe drastisch ingekort vanwege noodweer

De twintigste etappe van de Tour de France is flink ingekort. Omdat noodweer het parcours onbegaanbaar heeft gemaakt, kort de organisatie de rit door de Alpen in van 130 naar slechts 59 kilometer. De slotklim naar Val Thorens is de enige col die nog in het parcours zit.

Door de verandering van het parcours zal de beslissende etappe van deze Tour er heel anders uit komen te zien. Er zijn twee beklimmingen geschrapt: de Cormet de Roselend (eerste categorie), de Côte de Longefoy (tweede categorie). Kanshebbers voor de eindzege Bernal, Alaphilippe, Thomas en Kruijswijk hebben nu alleen de dertig buitencategorie-kilometers omhoog naar Val Thorens nog over om te proberen bij elkaar weg te rijden.

Vrijdag zorgde noodweer er al voor dat de etappe vroegtijdig moest worden afgebroken. Nadat aardverschuivingen en sneeuw- en hagelbuien de weg hadden versperd, liet de Tourorganisatie de renners halt houden. De finish werd met terugwerkende kracht naar de top van de Col de l’Iseran verplaatst, oorspronkelijk de voorlaatste berg van de dag.

De Colombiaan Bernal, die vrijdag het geel pakte, verdedigt zaterdag een voorsprong van 48 seconden op Alaphilippe. Ook Thomas (1.16), Kruijswijk (1.28) en Buchmann (1.55) zitten dicht bij de 22-jarige renner van Team Ineos. Hoewel de Tour zondag pas de eindstreep bereikt in Parijs, is de laatste etappe doorgaans vooral een ceremoniële aangelegenheid. Wie zaterdag in Val Thorens het geel draagt, is dus naar alle waarschijnlijkheid de Tourwinnaar.