De nachtmerrie van de columnist: tien minuten voor het verstrijken van de deadline kantelt het nieuws, ook al zag ik dat in dit geval al wel een beetje aankomen. Toen gisteren de eerste berichten via WhatsApp binnenkwamen – ‘Yes, we have got it!’, ‘Arnhem 1, eindelijk!’ en ‘gefeliciteerd!’ – kon ik het als geboren Arnhemmer al amper geloven dat we iets gewonnen hadden. In Deelen – een buurtschap van vijftig inwoners, vooral bekend vanwege een in de oorlog door de Duitsers opgetuigd militair vliegveld dat qua oppervlakte is verdeeld tussen de gemeenten Arnhem en Ede, ‘van Arnhem dus’ redeneert de Arnhemmer dan – was de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten. Het pas een dag oude temperatuurrecord van Eindhoven werd genadeloos naar de geschiedenisboeken verwezen.

En hoe!

In eerste instantie meldde het KNMI 40 graden, tien minuten later moest dat al worden bijgesteld naar 41,7 graden. Een temperatuurstijging van 1,7 graden in tien minuten was misschien ook wel een record, dacht de Arnhemmer in mij. Waar ging dat naartoe?

Terwijl ik schreef over mijn bijzondere band met Deelen – ik trad er ooit op bij het festival Tentstock, het was er toen zo heet in de tent dat het publiek eerst de kleren uitdeed en daarna last kreeg van hittebultjes – en over hoe de gemeente Arnhem, de ijdele burgemeester voorop, met deze ‘prijs’ om zou gaan – ja dat werd minimaal een monument met een mooi koperen plaatje met inscriptie, een optocht en een voor de gelegenheid geschreven gedicht van zelfbenoemd stadsdichter Jesse Laport, die echt wel iets weet wat rijmt op ‘wèrm’ – groeide in de rest van het land twijfel.

Waarom bleef de temperatuur in Arnhem zo belachelijk snel stijgen? In gedachten zag ik een groepje Arnhemmers bezig met meetinstrumenten, zo van: ‘Als we het voor een hangar op het beton zetten, schiet die meter nog meer uit.’

Typisch Arnhems: meteen doorslaan om het record nog scherper te stellen en dan vlak voor de finish vallen. Het KNMI besloot om ons record voor de zekerheid maar aan Gilze-Rijen te geven, waar ze toevallig ook een vliegveld hebben.

Na het mislopen van het Songfestival de tweede teleurstelling in korte tijd voor Arnhem en dan moet het voetbalseizoen met een door Russen verminkt Vitesse nog beginnen. Gelukkig is er in september nog de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem, die nederlaag pakt niemand ons af.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.