Apple koopt modemdivisie Intel voor 1 miljard dollar

Apple neemt van chipmaker Intel een onderdeel over dat modems voor smartphones produceert. Apple betaalt daar 1 miljard dollar voor (897 miljoen euro), maakte het techbedrijf donderdagavond bekend.

Modems verbinden apparaten, zoals iPhones en iPads, met draadloze netwerken. Met de aankoop hoopt Apple op den duur zelf chips te gaan maken die zijn smartphones aan 5G-netwerken kunnen koppelen. Deel van de overeenkomst is dat het techbedrijf 2.200 medewerkers van Intel overneemt. Ook wordt Apple de eigenaar van 17.000 patenten die betrekking hebben op draadloze technologie.

Intel, opgericht in 1968, heeft 107.100 werknemers. Het bedrijf draaide in 2018 een omzet van 70,8 miljard dollar. Apple bestaat sinds 1976, er werken 132.000 mensen. De inkomsten bedroegen vorig jaar 265,6 miljard dollar.

Op dit moment is Apple voor zijn modemchips volledig afhankelijk van Qualcomm. Daarmee was het de laatste jaren in een juridische strijd over patentgebruik verwikkeld. In april kwamen de twee bedrijven een schikking overeen. Het duurt naar verwachting nog wel een aantal jaar voordat Apple zelf modems kan maken die met 5G kunnen verbinden. De ontwikkeling daarvan is zeer complex. Qualcomm, dat hierin voorloopt, levert de eerste 5G-chips voor iPhones in 2020.

Duurste ooit

Intel is een van de duurste overnames voor Apple ooit (de duurste tot nu toe was Beats By Dre voor 3 miljard dollar in 2014). Dat Apple een gevestigd bedrijf overneemt, komt niet vaak voor. Het koopt vooral startups voor relatief lage bedragen. De aankoop van Intel wordt naar verwachting tussen oktober en december afgerond.

De koers van Intel steeg na de bekendmaking van de overname donderdagavond met 5,7 procent naar 55,05 dollar. Dit kwam mede door de publicatie van goede kwartaalcijfers. Het aandeel van Apple liet nauwelijks beweging zien, het werd met 207,29 dollar 0,1 procent duurder.