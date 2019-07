Actrice Grives maand langer in Belgische cel voor drugshandel

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives moet nog een maand langer vastzitten in België op verdenking van drugshandel. Haar voorarrest is vrijdag met een maand verlengd, bevestigt het Openbaar Ministerie in Antwerpen aan persbureau ANP. Grives werd zondag aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland en zou een grote hoeveelheid drugs op zak gehad hebben. Haar advocaten overwegen beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

De 34-jarige Grives, die doorbrak met een hoofdrol in de film Alleen Maar Nette Mensen (2012), zou in het bezit geweest zijn van meer dan honderd xtc-pillen, twintig gram cocaïne en bijna tien gram ketamine. Op het Airbnb-adres waar ze verbleef zouden nog meer drugs zijn gevonden. De actrice verklaarde drugs te verkopen ter voorbereiding op een nieuwe rol.

De uitspraak is een „grote teleurstelling voor Imanuelle en haar familie”, zegt het management van de actrice. Grives is „aangeslagen”. „Ze begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken over hoe het met haar gaat en dat er veel vragen zijn over haar situatie. Ze beseft dat ze professionele hulp moet zoeken om te kijken hoe het kan dat ze in deze situatie is beland.”