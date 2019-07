Voor het eerst in vier jaar minder kinderen ontvoerd

Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is vorig jaar met bijna een kwart gedaald. Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat dit getal afneemt. Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK), dat de cijfers jaarlijks publiceert, heeft de daling mede met te maken met vroegtijdig ingrijpen bij gezinnen waar kidnapping dreigt.

In 2017 lag het aantal kinderontvoeringen op 288, vorig jaar waren dit er 221. In de meeste gevallen gaat het om een moeder die haar eigen kind meeneemt zonder toestemming van de andere ouder. Naast preventieve bemiddeling bij gezinnen wijt het CIK de daling aan betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. De meeste kinderen worden naar Duitsland ontvoerd, gevolgd door Polen, België, Turkije en Spanje.

Een bekende kinderontvoeringszaak is die van het meisje Insiya. Zij werd in 2016 op tweejarige leeftijd op gewelddadige wijze gekidnapt naar India. Dat gebeurde in opdracht van haar vader, bij wie zij nog altijd verkeert. Haar ontvoerders kregen begin deze maand celstraffen tot vier jaar.