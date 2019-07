36 miljoen euro aan goud en andere metalen geroofd uit Braziliaanse luchthaven

Acht gewapende mannen hebben donderdagmiddag 750 kilo goud en andere metalen geroofd op een luchthaven in São Paulo. Van de daders en de buit ter waarde van 35,9 miljoen euro ontbreekt nog ieder spoor. Dat melden Braziliaanse media vrijdag. Bij de roof is niemand gewond geraakt.

De kostbare metalen met als bestemming Zwitserland en New York lagen in een loods op het Guarulhos International Airport, de grootste luchthaven van de zuidelijke miljoenenstad. De mannen kwamen midden op de dag aan bij de goederenterminal in twee zwarte voertuigen die op politieauto’s leken. Op camerabeelden is te zien hoe uit een van die auto’s vier gewapende mannen stapten. Zij overmeesterden de luchthavenwerknemers en dwongen hen de metalen in het voertuig te laden. De beveiligers werden gegijzeld, aldus de politie.

De Braziliaanse autoriteiten vermoeden dat de roof zorgvuldig gepland is en de criminelen van tevoren op de hoogte waren van de beveiliging van de lading metalen en waar deze naartoe zou gaan. De familie van de beveiligingsmedewerkers was woensdagnacht al gegijzeld.

Na de overval zijn de gegijzelden vrijgelaten en achtergelaten in het oosten van São Paulo. Ook de voertuigen die voor de overval werden gebruikt zijn daar in de buurt teruggevonden.