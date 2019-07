Zeker 150 doden gevreesd na schipbreuk Middellandse Zee

Na een schipbreuk voor de kust van Libië worden zo’n 150 vluchtelingen en migranten vermist, zo melden de Libische kustwacht en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR donderdag. De instanties vrezen voor de levens van de vermisten. Er werd tot nu toe één lichaam geborgen, zo’n 140 anderen werden levend uit het water gered.

De vluchtelingen waren in twee boten onderweg van Libië richting het Europese continent toen ze donderdag op 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli in problemen raakten en omsloegen. Een VN-medewerker sprak van de „ergste Mediterraanse tragedie dit jaar”.

Sinds de route over land via Turkije is afgesloten zijn migranten en vluchtelingen aangewezen op de relatief gevaarlijke route over zee, via Libië. Op elke zes vluchtelingen en migranten die de overtocht levend volbrengen, vond er dit jaar één de verdrinkingsdood. Zo raakten in januari 117 opvarenden vermist toen hun boot voor de kust van Libië omsloeg. In mei verdronken 65 anderen in zee voor de kust van Tunesië.

Verschillende Zuid-Europese landen hebben maatregelen getroffen tegen reddingsorganisaties die drenkelingen uit het water halen. Italië verbood de schepen aan te meren, wat tot een conflict leidde tussen reddingsorganisatie Sea Watch. UNHCR-commissaris Filippo Grandi riep Europese landen op om de reddingsmissies weer toe te staan. Volgens Grandi moet er een veilige doorgang komen vanuit Noord-Afrika „voordat het voor vele andere wanhopige mensen te laat is”.