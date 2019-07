‘Wat een chaos. Eén benzinemannetje!’

Al twee uur staat ze in de rij, en ze zal er nog zeker anderhalf uur staan. Maar de 21-jarige Megan Chambers laat het hoofd niet hangen. „Ik kan nu tenminste het einde zien, de servicebalie”, zegt ze knikkend naar achteren, waar de rij een bocht maakt en nog verder doorgaat. „Zíj niet.”

Zeker honderd meter is de rij voor de informatiebalie van maatschappij Vueling, waarmee Chambers van plan was terug te vliegen naar haar woonplaats Londen. Er zijn twee desks. En al die wachtende mensen hopen van de Spaanse vliegtuigmaatschappij te horen A. wanneer ze hun bestemming kunnen bereiken en B. waar ze nu kunnen overnachten. De rijen voor KLM, Easyjet, Maroc Air en vele andere maatschappijen zijn net zo lang. „Maar we hebben tenminste een voucher gehad”, zegt Megan met enige spot. „Elf euro!”

Vliegtuigen op Schiphol konden woensdag al de hele middag niet tanken door een storing bij het bedrijf dat de brandstoftoevoer verzorgt. Rond 17.30 uur stonden al zeventig vliegtuigen op de luchthaven te wachten op kerosine, twee uur later waren al 180 vluchten geannuleerd. En het zullen er nog veel meer worden, want al is in de avond het brandstofsysteem weer voorzichtig opgestart, ook donderdag zullen vluchten zijn vertraagd en afgelast. Op de luchthaven zijn veldbedden klaargezet voor reizigers die moeten blijven slapen.

Biertje

In de hal beneden, bij de treinen, is in de ogen van sommige reizigers nog hoop te lezen. Ze zijn net gearriveerd en kijken vooral verbaasd naar de borden met vertrektijden.

19.25 London City cancelled

19.30 Berlin cancelled

19.35 Ibiza cancelled

19.35 Dublin cancelled

19.40 Liverpool cancelled

Ze maken foto’s van de borden en uit een mond klinkt „Hell!” Lange rijen in de Burger King, en in de Gall en Gall is een gestrande reiziger al voor derde keer langs geweest voor een biertje. De sfeer beneden is desondanks ontspannen, zeggen medewerkers van de drankketen. Ze maken het weleens grimmiger mee, zoals wanneer de treinen uitvallen. En misschien maakt uit dat het een warme dag is. Kwaad worden kost energie.

De vertrekhal boven, dat is een ander verhaal. „Entertainend”, vat Megan Chambers de situatie samen. Ach, ze is Brits en gewend aan geduldig wachten in de rij. Ze had een leuk weekend gehad in Amsterdam, dat scheelt. En ze vermaakt zich wel met zien hoe sommigen proberen voor te dringen tot aan de servicebalie, waarna ze weer worden terugverwezen naar achteren en boos worden. „Dáár zou je eens moeten kijken”, zegt ze. „Helemaal achteraan.”

„Wítheet! Dát ben ik. Wát een klotezooi. Wát een chaos.” De 57-jarige Hans de Kruijf kan er met zijn verstand niet bij. „Eén benzinemannetje! Waarom is hier geen concurrentie? En dan dit, Vueling, álles in het Spaans!”

Hans de Kruijf is zojuist achteraan in de rij van Vueling aangesloten. Hij woont op Ibiza en was hier zoals gebruikelijk lekker op tijd. Nog een beetje shoppen, broodje eten, „gewoon relaxed”. Totdat zijn zus een berichtje van NU.nl doorstuurde en hij stilaan doorkreeg dat het ernst is. Inmiddels heeft hij een ticket geboekt voor vrijdag. „Moet ik 166 euro bijbetalen en kijk: die vlucht doet er de hele nacht over!” Veldbedje vanavond? Hans, even stil: „Ach, hou toch op man!”

Strijd om hotelkamers

Rond 21.00 uur heeft verbijstering overal plaatsgemaakt voor gelatenheid. Mensen zitten op hun koffer, liggen op hun tas, familie en vrienden thuis zijn ingelicht per telefoon. Maar de strijd om een hotelkamer is nog niet gestreden.

Een jongen met vermoeide ogen loopt kwaad weg bij zijn vriendin. Hij wappert met een A4-tje met daarop de tekst ‘Euroways arranged a hotel for you.’ Een adres in Veldhoven.

„Alles in de omgeving zit vol”, zeggen drie jongens uit San Francisco. Ze hebben zojuist een uur gezocht naar een stopcontact voor een telefoonoplader, want ook die zitten vol. De 21-jarige Cian Lacy en Gabe Vanzant wachten tot Fabian Metelman (20) klaar is met zijn telefoontje naar Swiss Air. De Amerikaanse luchthavens hebben méér stopcontacten, dat is ze al wel opgevallen.

Rond twee uur ’s middags zou hun vlucht naar huis vertrekken. Ruim op tijd stonden ze bij de gate, B16, toen werd gezegd ‘dertig minuten vertraging’. En na dertig minuten wéér ‘dertig minuten’. Gabe Vanzant: „Na anderhalf uur werden vouchers uitgedeeld, 6,25 euro per stuk. Toen voelden we de bui al hangen.” Cian Lacy: „En toen bleken de vouchers halverwege ook nog op!” Vanzant: „En toen ze omriepen dat de vlucht was geannuleerd, zeiden ze er meteen bij dat de hotels ook allemaal vol zaten.”

Fabian Metelman heeft opgehangen en springt op. „Holy shit! We hebben een vlucht! Morgenochtend acht uur!”