Waar heeft de reiziger recht op?

Hebben gestrande passagiers recht op een schadevergoeding? Op basis van EU-regels hebben passagiers recht op compensatie als de vertraging te wijten is aan de luchtvaartmaatschappij, en als de vlucht tenminste drie uur is vertraagd. Het compensatiebedrag hangt af van de lengte van de reis: tot 1.500 kilometer is dat 250 euro, tussen de 1.500 en 3.500 kilometer 400 euro en daarboven 300 à 600 euro. Er is één grote ‘maar’. Luchtvaartpassagiers hebben geen recht op een vergoeding als sprake is van ‘buitengewone omstandigheden’ en de oorzaak van de vertraging of geannuleerde vlucht dus buiten de macht van de luchtvaartmaatschappij ligt. Dit was woensdag het geval bij het falende brandstoftoevoersysteem bij AFS. Overigens staan luchtvaartmaatschappijen erom bekend absoluut niet scheutig te zijn met compensatie en bieden ze die zelden uit zichzelf aan.

Hebben de gestrande reizigers dan nergens recht op? Jawel. Ook als de schuld buiten de luchtvaartmaatschappij ligt, is die alsnog verplicht vluchten om te boeken of een vervangende vlucht aan te bieden. Daarnaast bestaat er het recht op verzorging: na drie uur op alle vluchten met een afstand tussen de 1.500 en 3.500 kilometer. Gebruikelijk is dat luchtvaartmaatschappijen dan vouchers voor eten en drinken op de luchthaven aanbieden – of ze geven die als de reiziger daar zelf om vraagt. Als de vlucht zo lang vertraagd is dat die pas de volgende dag vertrekt moet een luchtvaartmaatschappij ook een overnachting en het transport naar de overnachting regelen. Dit gebeurt lang niet altijd. Passagiers kunnen ook zelf een overnachting regelen en deze kosten later in rekening brengen bij de luchtvaartmaatschappij. Het is daarom belangrijk om bonnetjes te bewaren.

Lees ook: Hotels in en rond Amsterdam deden goede zaken door de storing op Schiphol

Kunnen luchtvaartmaatschappijen hun schade verhalen? Die kans is niet groot, zeggen luchtvaartrechtkenners. Aan brandstofleveranties liggen dikke juridische contracten ten grondslag. „Dergelijke contracten bevatten doorgaans clausules op het gebied van aansprakelijkheid indien niet geleverd wordt. Het is niet ongebruikelijk dat die aansprakelijkheid uitgesloten of ingeperkt, bijvoorbeeld bij overmacht”, zegt advocaat Marc Padberg.