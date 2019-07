Trumpblog week 30

Trump gebruikt veto om wapenverkoop Saoedi-Arabië, VAE door te laten gaan

Donald Trump heeft woensdag opnieuw gebruikgemaakt van zijn presidentiële veto in de kwestie over de wapendeals met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij verwerpt daarmee een maatregel die het Congres had opgelegd. In mei bepaalde een meerderheid van het Congres dat militaire en materiële steun aan die twee landen, die zijn betrokken bij de oorlog in Jemen, moet worden geblokkeerd.

De oorlog in Jemen, waar een internationale coalitie vecht tegen Houthi-rebellen, sleept al jaren voort. Men vreest dat de aan Saoedi-Arabië en de VAE verkochte wapens worden ingezet tegen burgers. Het conflict en de geresulteerde humanitaire baren mensenrechtenorganisaties en overheden zorgen. Saoedi-Arabië verloor bovendien veel politieke steun na de moord op de kritische journalist Kamal Khashoggi. Toen stopten meerdere Europese landen - waaronder het Verenigd Koninkrijk en Spanje - met de verkoop van wapens.

Britten en Amerikanen zijn bondgenoten van Saoedi-Arabië, dat hun wapentuig in de oorlog in Jemen inzet. Het verzet daartegen groeit

Het Witte Huis stelt echter dat het blokkeren van de wapendeals het verkeerde signaal zou afgeven aan "onze partners en bondgenoten". Daarin spelen ook de toegenomen spanningen met Iran mee.

Met het pakket aan deals is ruim acht miljard dollar gemoeid, stelde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vorige maand. Er worden onder meer geleide raketten, bommen en munitie en hulp bij het onderhoud van vliegtuigen verkocht aan de twee landen.

De veto is een herhaling van zetten: in mei nam Trump dezelfde maatregel.

