Sancties voor stiefzonen Maduro om corruptie voedselhulp Venezuela

Drie stiefzonen van de Venezolaanse president Nicolas Maduro hebben sancties opgelegd gekregen van de Verenigde Staten vanwege fraude met gesubsidieerde voedselpakketten. Dat meldt persbureau AP. In totaal zijn sancties opgelegd aan tien personen en dertien bedrijven die bij de miljoenenfraude betrokken zouden zijn.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën verdenkt de Colombiaanse zakenman Alex Saab ervan een internationaal netwerk te leiden van lege bv’s. Hij zou drie stiefzonen van Maduro hebben omgekocht en zo in 2016 miljoenencontracten hebben bemachtigd waarmee hij namens de Venezolaanse overheid voedsel kon importeren in het kader van hulpprogramma’s. De bedrijven importeerden veel minder voedsel dan in de contracten stond, waardoor er geld overbleef. Hierdoor zouden de betrokken bedrijven al vele honderden miljoenen dollars winst hebben gemaakt.

Al meerdere landen hebben Maduro ervan beschuldigd de voedselpakketten aan overheidsambtenaren te geven en niet aan de hongerlijdende bevolking. Daarbij zou voedsel door de Venezolaanse regering worden gebruikt om aanhangers te belonen en tegenstanders te straffen, aldus de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. „Saab gebruikte ingewijden van Maduro om een grootschalig corruptienetwerk te runnen waarmee ze de uitgehongerde bevolking van Venezuela exploiteren.”

Import medicijnen

Saab kwam een aantal jaar geleden in beeld van de Amerikaanse justitie omdat hij veel handelscontracten met Marudo’s regering afsloot. Hij zou sociale woningen bouwen voor de Venezolaanse regering en hij verscheen al eens op de staatstelevisie aan de zijde van Maduro.

Volgens de VS is het netwerk ook betrokken bij de import medicijnen, en het vervoeren van olie en smokkelen van goud vanuit Venezuela naar Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Yoswal, Yosser and Walter Flores, ook wel Los Chamos (Venezolaanse slang voor ‘de kinderen’) genoemd, zijn kinderen uit een vorig huwelijk van Maduro’s vrouw Cilia Flores. Zij zijn ook verdachten in een ander Amerikaans onderzoek naar oliefraude door het Venezolaans staatsoliebedrijf.