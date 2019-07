Red mij uit de incompetente handen van het CBR

Op 1 september aanstaande verloopt de geldigheid van mijn rijbewijs. De dag dat ik ook mijn 75e verjaardag vier. Van die 75 jaar bevind ik me al 61 jaar permanent in een rolstoel, vanwege een mid-thoracale dwarslaesie na een ongeval in 1958. Ik woon in een buitengebied, zonder bussen of treinen, dus voor vervoer ben ik aangewezen op mijn auto met handbesturing.

Mijn rijbewijs heb ik sinds september 1962, inmiddels bijna 57 jaar. Meer dan een miljoen kilometer reed ik, ongeveer vijfentwintig keer de aarde rond. Nooit had ik een aanrijding of ongeluk, laat staan dat ik er een heb veroorzaakt.

Na mijn studie geneeskunde werd ik medisch specialist/internist, vervolgens hoogleraar/afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het RadboudUMC en decaan Geneeskunde van de Radbouduniversiteit. Daarna zat ik in de Raad van Bestuur van het VUmc, voor ik op 69-jarige leeftijd met pensioen ging. Maar ik ben niet gestopt met mijn activiteiten als bemiddelaar in de bestuurlijke sfeer. Om deze activiteiten te kunnen blijven uitoefenen moet ik over een auto met handbesturing kunnen beschikken.

Eind februari 2019, nu vijf maanden geleden, vroeg ik om verlenging van de geldigheid van mijn rijbewijs. Daartoe stuurde ik het CBR een ‘eigen gezondheidsverklaring’. Per brief stuurde een medisch specialist van het RadboudUMC op 5 maart een toelichting op mijn eigen gezondheidsverklaring aan het CBR, alsmede een ‘keuringsverslag voor rijbewijs 75+’. In zijn rapport meldde hij een sedert zestig jaar bestaande stabiele dwarslaesie. Geen andere symptomatologie, afwijkingen of ziekten. Het verliep exact volgens het standaardprotocol van het CBR.

Na tien, twaalf én zestien weken vroeg ik de afdeling klantenservice van het CBR om informatie over de status van mijn aanvraag. Keer op keer kreeg ik, na drie kwartier in de wacht, te horen dat de reactietermijn verlengd was. Na bijna twintig weken, bijna een half jaar na mijn aanvraag, kreeg ik eergisteren een brief van de medisch adviseur van het CBR, met de mededeling dat ik mij voor een keuring moest vervoegen bij een medisch specialist van de maatschap Neurologie van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Argumentatie voor de tweede keuring werd niet vernoemd. Wel meldde de brief: „de specialist heeft volgens de wet een termijn van 8 weken om het rapport op te stellen. Als wij het rapport van de specialist hebben ontvangen , sturen wij u binnen 8 weken een reactie”.

Met angst en vrees voorzie ik dat de laksheid en incompetentie van het CBR ervoor gaan zorgen dat ik levend begraven word in mijn eigen huis.

Na deze twee termijnen van acht weken is de geldigheid van mijn rijbewijs per 1 september al maanden verlopen. Waarom een tweede keuring nodig was werd niet vermeld. Gaat het om ambtelijk automatisme (c.q. pesterij) om de aanvrager opnieuw enkele maanden ‘kalt zu stellen’?

Mijn situatie met dwarslaesie is goed vergelijkbaar met die na een amputatie van twee benen: geen functie van de onderste ledematen en uitstekende functie daarboven. Welk onderzoek of keuring, bij welke medisch specialist ook gedaan wordt, er komen geen twee nieuwe benen om de pedalen van de auto te bedienen.

Mijn arm- en schouderfunctie zijn meer dan honderd procent. Zo maakte ik gister nog een wandeltocht van meer dan tien kilometer met mijn handbewogen rolstoel. Wat mijn geestestoestand betreft kan ik melden dat ik onlangs een boek schreef van tweehonderdvijftig bladzijden, getiteld: Kroniek van een handbewogen leven. Het ligt in de boekhandel.

In de landelijke pers las ik over een mogelijke ‘coulance’-regeling. Mocht die er al komen dan zal ik daar, naar ik uit de media begreep, geen beroep op kunnen doen omdat ik een rijbewijs heb met beperkingen in de vorm van handbesturing. Daarvoor zou de coulanceregeling, als die er al komt, niet gaan gelden. Bovendien zou de regeling op zijn vroegst ingaan op 1 december, drie maanden na het verstrijken van de geldigheid van mijn huidige rijbewijs.

Van leeftijdgenoten die met hetzelfde probleem worstelen weet ik dat breeduit geadviseerd wordt op alle vragen op de ‘eigen gezondheidsverklaring’ ‘NEEN’ in te vullen. Zelfs wanneer dit als onjuiste informatie zou moeten worden aangemerkt. Lokt deze overheidsinstelling dit zelf uit door haar manier van werken? Verplicht de directie van het CBR om periodiek te rapporteren hoeveel mensen door deze handelwijze ernstig gedupeerd worden. Over de efficiëntie van het CBR gesproken: ik vroeg twee dagen geleden de unit Klantenservice om het e-mailadres van de directie. Ik stelde één vraag en kreeg van twéé medewerkers een ‘nee’ terug.

Begin september heb ik verplichtingen in het buitenland waarvoor ik mijn auto nodig heb. Twee leden van de Eerste Kamer en een prominent jurist hebben mij iets ter overweging meegegeven. En dat ga ik doen ook. Als ik 15 augustus nog geen zekerheid heb over de verlenging van mijn rijbewijs ben ik genoodzaakt gerechtelijke maatregelen in de vorm van een kort geding tegen het CBR en de Nederlandse staat te ondernemen.

Middels deze brief vraag ik de Raad van Toezicht van het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerst nog een keer om hulp. Help mij per 1 september 2019 over een geldig rijbewijs te beschikken. Met angst en vrees voorzie ik dat de laksheid en incompetentie van het CBR ervoor gaan zorgen dat ik anders na 1 september levend begraven word in mijn eigen huis.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Frans Corstens