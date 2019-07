Rechtszaak fatale woningoverval in Gees moet opnieuw

De zaak tegen Fidan J., die samen met drie anderen wordt verdacht van een woningoverval in 2016 in het Drentse Gees waarbij een 69-jarige man omkwam, moet opnieuw worden behandeld door de rechtbank in Assen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden donderdag bepaald.

Vorig jaar verklaarde de rechtbank in Assen het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak tegen de Belgische Fidan J. niet-ontvankelijk. Dat was een uitzonderlijke beslissing, waardoor Fidan op vrije voeten kwam en de drie anderen enkele jaren strafvermindering kregen.

De rechtbank in Assen vond dat in het opsporingsonderzoek door politie en OM fouten waren gemaakt rondom een gesprek met een getuige. De rechtbank voelde zich „misleid” door de officier van justitie. Die had de getuigenverklaring, „wetende dat er onjuistheden in stonden”, toegevoegd aan het dossier en op de eerstvolgende zitting haar twijfels over de betrouwbaarheid ervan niet met de rechtbank gedeeld. Daardoor had de 26-jarige Fidan J. „zeer waarschijnlijk” ten onrechte langer in voorlopige hechtenis gezeten.

Geen misleiding

Maar het hof gaat in die gedachtegang niet mee. Weliswaar is er sprake van meerdere vormfouten, zoals een onjuiste datering en plaats op de getuigenverklaring, maar die fouten zijn herstelbaar. Het hof ziet „geen aanknopingspunten” voor misleiding door de officier van justitie van de rechtbank. Het hof noemt het „legitiem”, juist uit oogpunt van een „eerlijk strafproces”, dat de officier het gesprek met de getuige als proces-verbaal had gevoegd in het dossier – terwijl de betrokken politieagenten adviseerden dat niet te doen. En alhoewel het „welkom was geweest” de tekortkomingen in de verklaring te benoemen op de zitting, zijn „misleidende motieven niet aannemelijk”. Het hof acht er belang aan dat de officier zelf op de betreffende zitting had opgemerkt dat de getuige nog nader moest worden verhoord door de politie. „Een dergelijke mededeling is ook voor de rechter een teken dat het voorliggende verhoor kennelijk niet compleet of ‘af’ is.”

De rechtbank in Assen zal nu een inhoudelijk oordeel vellen over J.’s mogelijke betrokkenheid bij de overval. Medeverdachten Yero V. (24) en Anouar K. (28), die de overval hebben bekend, zijn door het hof veroordeeld tot dertien jaar cel. Abelhak B. werd veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ondanks dat er geen tbs-advies lag, vindt het hof dat de man, die psychiatrische problemen heeft, niet onbehandeld terug de maatschappij in mag.