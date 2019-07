Rechtbank wil opheldering over film in zaak sushiketen

De uitspraak in de belastingfraudezaak tegen sushiketen Sumo wordt uitgesteld. Deze week onthulde NRC dat het Openbaar Ministerie (OM) een documentairemaker maandenlang achter de schermen heeft laten meekijken in een lopend en vertrouwelijk strafrechtelijk onderzoek naar de keten, zonder de verdachten in die zaak erover te informeren. Dit leidde maandag tot een escalatie tussen de advocaten van de verdachten en het OM.

„We kunnen niet verder”, concludeerde de rechtbank donderdag. De rechtbank wil inzage in het mediacontract tussen OM en de producent van de film. Daarnaast wil de rechtbank een inventarisatie van alle briefwisselingen en gespreksverslagen met betrekking tot de zaak Sumo en de documentaire. „In hoeverre heeft de documentaire een rol gespeeld bij de vervolgingsbeslissing van het OM? Dat is de discussie die we gaan voeren,” zegt de voorzitter van de rechtbank Boek.

Tapgesprekken

In 2014 kregen regisseur René Roelofs en productiehuis Selfmade Films van het ministerie van Financiën, het OM en de FIOD toestemming om het strafrechtelijk onderzoek naar de zogenoemde zaak-Fuji te volgen.

Roelofs filmde onder meer verhoren van getuigen, tapgesprekken, en gesprekken over het in het geheim plaatsen van camera’s in een restaurant. Ook waren cameraploegen aanwezig bij de inval in vijf verschillende restaurants.

De film zou na de uitspraak van de rechter in eerste aanleg worden uitgezonden door KRO-NCRV. De afspraak was dat het OM de verdachten over de film zou inlichten. Dat is pas gebeurd nadat NRC vragen stelde over de affaire. Maandag heeft de officier van justitie ook de rechter geïnformeerd.

Na de inval in 2014 werd de zaak geschikt en met een boete afgedaan. Sumo betaalde ruim 15 miljoen aan de Belastingdienst. In de vaststellingsovereenkomst was echter de mogelijkheid opengelaten om op een later moment alsnog strafrechtelijk te vervolgen. Tegen de oprichter van de keten werd eerder deze maand 24 maanden cel en een boete geëist.

De rechter wendt zich donderdag tot de verdachten. „Hier is 'ie dan, helemaal klaar,” zegt hij terwijl hij het vonnis, een dik pak papier, omhoog steekt. „Vandaag was een spannende dag voor u, maar op het vonnis moet u wachten.”

Openheid

De zaak wordt voortgezet op 16 september en 17 oktober. Het verzoek van het OM om extra zittingsdagen wees de rechter donderdag resoluut af. „De rechtbank is niet blij”. zegt rechter Boek, verwijzend naar het verzwijgen van de film. „Hoe kun je nu bedenken dat dit niet op een hoogst onmogelijk moment boven water zou komen en dat er dan niets zou gebeuren? Als u eerder openheid had betracht dan hadden we hier op een andere manier gezeten.”