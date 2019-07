PvdD doet aangifte om omstandigheden konikpaarden Oostvaardersplassen

De fracties van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Lelystad en Almere hebben donderdag aangifte gedaan tegen Staatsbosbeheer vanwege de leefomstandigheden van een grote groep konikpaarden in de Oostvaardersplassen. De circa 150 dieren zullen naar Wit-Rusland worden gebracht, maar kunnen nu in de weide waar ze worden vastgehouden geen beschutting vinden, schrijft de partij in de aangifte.

De politici verwijten Staatsbosbeheer, de eigenaar van de dieren, nalatigheid van zorg. De paarden zitten momenteel in quarantaine en worden in een zogenoemde ‘vangweide’ gehouden, een omheind gebied van 0,3 hectare. In het afgesloten gebied staan geen bomen en daarom kunnen de konikpaarden niet in de schaduw staan, stelt de PvdD. Vanwege de uitzonderlijke warmte van de afgelopen dagen zijn deze leefomstandigheden volgens de partij onacceptabel.

Bekijk hier een fotoserie van het gebied: Verhuisd van de Oostvaardersplassen naar Spanje

Leonie Vestering, fractievoorzitter van Almeerse PvdD, zegt eerder al naar Staatsbosbeheer en Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland te zijn gestapt. Volgens haar moeten de dieren „de vrijheid hebben om te kunnen kiezen tussen schaduw of zon.” Volgens de fractievoorzitter hebben beide instanties geweigerd een werkbezoek voor haar partij partij mogelijk te maken.

‘Voldoen aan richtlijnen van NVWA’

Staatsbosbeheer zegt donderdag tegenover NRC op de hoogte te zijn van de aangifte. Een woordvoerder erkent dat de dieren op het terrein geen beschutting hebben, maar zegt dat het bij de verzorging van de dieren niet tekortschiet. Zo krijgen de paarden ruimschoots vers hooi en water en daarmee, zegt Staatsbosbeheer, voldoet het staatsorgaan aan de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Hoelang de dieren nog in de vangweide moeten blijven, kan Staatsbosbeheer niet zeggen. Maar, zo benadrukt de organisatie, toen de paarden eerdere jaren nog vrij rond konden lopen door het natuurgebied en zich terug konden trekken onder bomen, bleven zij juist op de open vlakte staan. „Ze vinden de wind prettig omdat die verkoeling geeft”, aldus een woordvoerder.

Het werkbezoek van de PvdD werd geweigerd omdat dit stress bij de dieren zou veroorzaken: „Als mensen foto’s gaan maken tijdens een werkbezoek, levert dat voor de dieren stress op. Dat willen we voorkomen. Het zijn namelijk wilde dieren die er niet aan zijn gewend mensen te zien.”

Maatschappelijke woede

Het natuurgebied de Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad is al een tijd onderwerp van discussie. De provincie en Staatsbosbeheer weigerden aanvankelijk om de grote grazers in het afgesloten natuurgebied tijdens de koude winterperiode bij te voeren. Activisten verweten de provincie en boswachters dat zij de grazers bewust lieten verhongeren. Onder grote maatschappelijke druk werd uiteindelijk toch tot bijvoederen overgegaan. Om overbevolking het gebied te voorkomen, werd bovendien besloten een deel van de 1.800 edelherten in het gebied af te schieten. Een groep van 180 paarden wordt overgeplaatst naar Wit-Rusland en Spanje.