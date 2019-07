Provocatie en escalatie: waar gaat het heen met Iran?

Afgelopen vrijdag confisqueerde Iran een Britse olietanker in de straat van Hormuz. De bemanning werd gearresteerd. Het is de laatste in een serie escalaties, waarbij oorlog met elke actie een stap dichterbij komt. Een militaire strijd is voor Iran onmogelijk te winnen. Waarom neemt het land toch zulke risico’s?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen en Iddo Havinga

Montage: Iddo Havinga