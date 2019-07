Renners op weg naar Col du Galibier, Kruijswijk in favorietengroep

55km te gaan - Negen man voorop De stand van zaken in de koers heeft zich in de afdaling gestabiliseerd: negen man rijden nu voorop, met zo'n veertig seconden voorsprong op een groepje achtervolgers. Onder het leidende negental zijn Quintana, Bardet en de voormalige solokoploper Bernard. Dylan van Baarle rijdt in de achtervolgende groep. De favorieten doen het wat rustiger aan in de afdaling en zitten nu zes minuten achter de kopgroep.

De Galibier, de op één na hoogste berg van deze Tour Nu mogen de renners hun benen even laten ontspannen in de afdaling van de Izoard, maar straks moeten ze weer vol aan de bak. En hoe: de Col du Galibier, de laatste klim van de dag, is de op één na hoogste beklimming van deze Tour. De top ligt op 2.642 meter. Dat is honderd meter lager dan de Col de l'Iseran, die morgen op het programma staat. Het is geen toeval dat het Tour-peloton in een paar dagen zo veel zware bergen te verwerken krijgen, schreef NRC-wielerjournalist Dennis Boxhoorn al: „De organisatie hoopt op een slagveld op basis van natuurlijke selectie, met als resultaat de ultieme wielerkampioen. Onvoorspelbaar en dus spannend tot de laatste snik. Want, redeneert de ASO, op grote hoogte reageert elk lichaam anders, zeker met al bijna drieduizend kilometer in de benen. Het klassement kan aan het slot nog volledig overhoop gaan.”

70km te gaan - Ook favorietengroep is boven De favorietengroep heeft de beklimming van de Izoard ook achter de rug. Julian Alaphilippe, de man van wie niemand verwacht had dat hij vier dagen voor Parijs nog in het geel zou rijden, bungelde vlak voor de top achteraan de groep. Spaarde hij zijn krachten of had hij het echt lastig? Lees ook: Als er in Parijs maar een Fransman op het hoogste treetje staat

75km te gaan - Bernard ingehaald op de top van de Izoard Bernard blijft inderdaad niet tot de finish vooruit, wat heet: hij haalt de top van de Izoard niet eens in zijn eentje. Romain Bardet en Damiano Caruso halen hem net in. Die laatste wint de bergsprint. De koplopers zijn nu aan de twintig kilometer lange afdaling begonnen. 💪 Fierce battle between Damiano Caruso and Romain Bardet at the top of the Col d'Izoard. They catch Julien Bernard. The Italian is first on the line. ⛰ 💪 Grosse bataille entre Damiano Caruso et Romain Bardet au sommet du Col d'Izoard. L'Italien passe en tête. ⛰ #TDF2019 pic.twitter.com/Tq8rKDsKJ3 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

76km te gaan - Bijna boven op de Izoard Bernard zit in de laatste kilometer van de Col d'Izoard. Zijn voorsprong op de groep met Quintana, Bardet en Nederlander Dylan van Baarle is een halve minuut. Daar weer dertig seconden achter rijdt nog een plukje renners, onder wie bolletjestruidrager Tim Wellens. Of Bernard de finish ook in zijn eentje zal bereiken, is nog maar de vraag. Hij heeft vijf minuten voorsprong op de favorietengroep, en dan moet de échte climax van de etappe - de beklimming van de Galibier - nog beginnen.

78km te gaan - Alleen Bernard over vooraan Julien Bernard rijdt nu alleen aan kop van de wedstrijd. Hij heeft een kleine veertig seconden op een groep van negen renners, met onder anderen Quintana, Bardet en Adam Yates. Voormalig koploper Van Avermaet zakt terug. Het hoge tempo in het peloton doet de voorsprong van de koplopers wel snel slinken: die bedraagt nu nog zo'n zes minuten.

80km te gaan - Alleen de favorieten blijven over in het peloton Het harde werk van Movistar aan kop van het peloton zorgt ervoor dat vrijwel alleen de favorieten en hun helpers nog bij kunnen blijven. Kruijswijk heeft zijn twee sterkste knechten, Laurens De Plus en George Bennett, bij zich. Movistar rijdt voor Mikel Landa, de nummer zeven in het algemeen klassement. Ineos-kopmannen Thomas en Bernal hebben Wout Poels nog over als helper.

81km te gaan - Movistar voert het tempo op Renners van Movistar gaan op kop rijden van het peloton, en voeren tijdens de beklimming van de Izoard de snelheid behoorlijk op. Direct moeten aan de achterkant van de groep flink wat renners lossen.

De strijd om de gele trui Voor de strijd straks losbarst op de beklimming van de Galibier, nog even een blik op de stand in de strijd om het geel. De eerste zes renners zitten heel dicht bij elkaar, en maken allemaal nog een reële kans op de eindzege. 1) Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

2) Geraint Thomas (Team Ineos) +1.35

3) Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) +1.47

4) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) +1.50

5) Egan Bernal (Team Ineos) +2.02

6) Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) +2.14 Lees ook: Steven Kruijswijk geldt als een van de grootste favorieten voor de Tourzege. Dit zijn de sterke punten van de Nederlander.

83km te gaan- Voorsprong koplopers wordt groter Van Avermaet en Bernard hebben het tempo er goed inzitten. Ze rijden nu meer dan twee minuten voor hun achtervolgers. Het peloton volgt op bijna negen minuten.

Wellens doet goede zaken voor de bergtrui Tim Wellens, de Belgische drager van de bolletjestrui, deed eerder vandaag al goede zaken in de strijd om het bergklassement. Hij zit mee in de ontsnapping en was als eerste boven op de Col de Vars. Daarmee breidde hij zijn voorsprong op de nummer twee, Thibaut Pinot, uit tot 24 punten. ⚪🔴 Tim Wellens had to fight again Romain Bardet, but he his the first one to reach the top of the Col de Vars! ⚪🔴 @Tim_Wellens a dû batailler avec @romainbardet, mais il est bien le premier au sommet du Col de Vars ! #TDF2019 pic.twitter.com/RRMBpe4mJl — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

Van Avermaet en Bernard op kop Greg van Avermaet (CCC) en Julien Bernard (Trek-Segafredo) hebben zich losgemaakt uit de grote kopgroep. Ze hebben een voorsprong gepakt van bijna 1.20. De beklimming van de Izoard is nu echt begonnen. Veel renners in de ontsnapping moeten nu lossen. Ze rijden nog wel ruim acht minuten voor het peloton. 🏁 88 KM 🚴‍♂️ Van Avermaet - Bernard

⏱️ Chasing pack / Poursuivants +1'

⏱️ Peloton +8'#TDF2019 pic.twitter.com/Al6Ro2MuwZ — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

Tegenslagen voor Jumbo-Visma: Bennett gevallen, Martin uit koers Jumbo-Visma kreeg een klein half uur geleden met een tegenvaller te maken. George Bennett, een belangrijke helper van kopman en Tourfavoriet Steven Kruijswijk, viel in de afdaling van de Col de Vars. Hij zat even versuft op de grond maar stapte toch weer op de fiets. De Nieuw-Zeelander moest in zijn eentje een flink gat dichtrijden met het peloton. Dat kostte hem ongetwijfeld de nodige energie, die hij later in de wedstrijd niet meer kan gebruiken om Kruijswijk te helpen. 💥 @georgenbennett and @nicholasroche take a tumble! the two riders are back up but seem a little shaken.

💥 Chute de George Bennett et Nicolas Roche ! Les deux coureurs sont repartis mais semblent souffrir.#TDF2019 pic.twitter.com/tLpHkisNyQ — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019 Gisteren verloor Kruijswijk een andere belangrijke knecht. Tony Martin werd na afloop van de zeventiende etappe gediskwalificeerd vanwege een duw- en trekpartij met Team Ineos-renner Luke Rowe, die ook uit koers werd gezet. Een protest van Jumbo-Visma bracht geen verandering in het besluit van de jury.

De situatie nu: 34 renners vooruit Inmiddels hebben de renners de eerste twee beklimmingen van de dag achter de rug. De kopgroep heeft nog iets minder dan honderd kilometer te gaan en begint bijna aan de beklimming van de Izoard. De koplopers, 34 man in totaal, hebben ruim zeven minuten voorsprong op het peloton. De meest opvallende mannen in de ontsnapping: Nairo Quintana en Romain Bardet, klassementsrenners die eerder deze Tour al flink wat minuten aan hun broek hebben gekregen. Ook Nederlanders Dylan van Baarle en Mike Teunissen zitten in de kopgroep.