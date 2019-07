Oprichter en eigenaar van bergingsbedrijf Koole opgepakt in Italië

Oprichter en eigenaar Paul Koole (55) van het Nederlandse sloop- en bergingsbedrijf Koole Contractors zit in Italië in de gevangenis. Hij wordt volgens een signalering van Interpol verdacht van „illegale betalingen” vanuit Nigeria, waar hij een vennootschap heeft. Begin juli is hij door de Italiaanse politie opgepakt, toen hij daar voor werk was.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet volgens zijn advocaat Niels van der Laan „alles in het werk” om Koole de nodige bijstand te verlenen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en minister-president Mark Rutte zouden volgens bronnen over de aanhouding zijn geïnformeerd.

Koole's compagnon in Nigeria, waarmee hij in onmin leefde, zou de beschuldigingen over de mogelijk oneigenlijke betalingen hebben geuit. Maar advocaat Van der Laan zegt niet te begrijpen waar die op gebaseerd zijn. „We kunnen in de administratie niet eens de bedragen terugvinden die Interpol in de signalering noemt. We weten niet om welke betalingen het gaat.”

Hij probeert Koole nu met enige diplomatieke hulp in Italië uit de gevangenis te krijgen, ook „wegens zorgelijke medische omstandigheden”.

Koole Contractors opereert wereldwijd, maar het hoofdkantoor staat sinds Paul Koole het begin jaren tachtig oprichtte in Vijfhuizen.

Het bedrijf is van oudsher gespecialiseerd in het slopen van grote, industriële projecten. De opdrachtgevers van het bedrijf zijn met name olie-, scheepvaart- en chemische bedrijven. In West-Afrika en vooral in Nigeria en Angola had Koole grote projecten lopen. Bij het bedrijf werken wereldwijd ruim honderd medewerkers.

‘Nachtmerriescenario’

In Nigeria bezit Koole 45 procent van de aandelen in de vennootschap, net als zijn Nigeriaanse compagnon. Een derde partij heeft de resterende 10 procent in handen. Er bestaat een kans dat Koole wordt uitgeleverd aan Nigeria. Van der Laan noemt dat „een nachtmerriescenario”.

In Italië geven hoteleigenaren volgens hem automatisch aan de politie door wie bij hen verblijft. Zo zou Koole zijn aangehouden. En Italië heeft net een uitleveringsverzoek met Nigeria in de maak.

Het sloopbedrijf werd tevens een bergingsbedrijf toen het in februari 2016 de sleep- en bergingstak van Mammoet overnam van handelsbedrijf SHV: Mammoet Salvage. Het is een van de dochterbedrijven van SHV die door het Openbaar Ministerie worden verdacht van omkoping. Zo heeft het eind 2015 een Irakees parlementslid betaald om te helpen een bergingsklus vlot te trekken, bleek onlangs uit onderzoek van NRC.

De verdachte betalingen hebben plaatsgevonden voordat Koole Contractors het materieel en personeel overnam. Het bedrijf liet de projecten en claims bij SHV achter.

Eind 2016 stapte Paul Koole uit de dagelijkse leiding van zijn bedrijf en benoemde financieel bestuurder Jurgen Treffers tot bestuursvoorzitter. Koole wilde zich richten op het binnenhalen van grote projecten; zo hoefde hij zich niet meer bezig te houden met het aansturen van de organisatie. Inmiddels is hij zelf weer bestuursvoorzitter geworden.