Nissan schrapt wereldwijd zo’n 12.500 banen

Nissan gaat tot eind 2022 ongeveer 12.500 banen schrappen als gevolg van tegenvallende verkopen en stijgende kosten. Dat staat in de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van 2019 die het Japanse autobedrijf donderdag bekend heeft gemaakt. Woensdag meldden internationale persbureaus op basis van bronnen binnen het bedrijf dat er zeker 10.000 banen zouden verdwijnen.

Het bedrijfsresultaat daalde het eerste kwartaal van 109,1 miljard yen in 2018 naar 1,6 miljard yen (zo’n 13,3 miljoen euro) dit jaar, een afname van maar liefst 98,5 procent. De autobouwer heeft niet geprofiteerd van de wereldwijde toename in de autoverkoop. De totale verkoop van Nissan daalde dit kwartaal met 6 procent tot 1,23 miljoen voertuigen.

Om de kosten te drukken wil het bedrijf, naast het schrappen van banen, ook de productie met zo’n 10 procent hebben teruggebracht tegen het einde van 2022.

Regio’s met lage winst

In mei kondigde het Nissan al aan dit jaar 28 procent minder winst te maken dan een jaar eerder en daarom zeker 5.000 banen te gaan schrappen. In 2018 was de winstdaling 45 procent. Volgens het Japanse persbureau Kyodo News zou de ontslagronde vooral fabrieken in Zuid-Amerika en andere regio’s waar weinig winst wordt gemaakt treffen.

De relatie tussen Nissan en grootaandeelhouder Renault is sinds vorig jaar verslechterd, nadat toenmalig topman Carlos Ghosn werd gearresteerd op verdenking van onder meer fraude.